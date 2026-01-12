UŽIVO Šef NATO-a impresioniran hrvatskom vojnom opremom: "Sigurno ste vrlo ponosni"

U Hrvatsku je ponedjeljak stigao glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Domaćin mu je premijer Andrej Plenković, a sastaje se i s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

Na samom početku posjeta, Rutte se upoznao s kapacitetima hrvatske vojne industrije. Već po slijetanju, na zagrebačkom Plesu s Plenkovićem, ministrom obrane Ivanom Anušićem i načelnikom Glavnog stožera Tihomirom Kundidom je u Vojarni "Pukovnik Marko Živković" razgledao hrvatsku vojnu opremu.

Andrej Plenković i Mark Rutte Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva predstavili su glavnom tajniku NATO-a najnoviju opremu koju je Hrvatska nabavila te mu izložili šest od 12 borbenih aviona Rafalea, tri bespilotne letjelice Bayraktar te helikopter Blackhawk, a čemu su, kako je istaknuo Plenković, Oružane snage RH godinama težile.

Ruttea je zanimalo sve vezano uz prilagodbu HRZ-a na novu vojnu opremu, kako ona funkcionira, koliko je trajalo obučavanje pilota, koliko je toga nabavljeno.

"Ovi borbeni zrakoplovi doprinijeli su boljoj operativnoj sposobnosti naših zračnih snaga. Prošle godine isporučeno nam je svih 12 zrakoplova Rafale i od početka ove godine potpuno smo preuzeli nadzor nad hrvatskim nebom s našim zrakoplovima. Kao što možete vidjeti, imamo novu flotu helikoptera Blackhawk", poručio je Kundid.

Kao ključno je istaknuo tranziciju hrvatskih oružanih snaga s istočne na zapadnu vojnu opremu i tehnologiju.

"Prioritet nam je opremanje, modernizacija i razvoj naših operativnih sposobnosti. Provodimo mnogo različitih projekata koji će pridonijeti većoj razini naše borbene moći", dodao je te naveo nabavku i novih borbenih tenkova, sustava protuzračne obrane srednjeg dometa i raketnog sustava.

"Vrlo impresivno. Pridružili ste se NATO-u 2009. godine i ovo je jedan od najvećih koraka u obrani. Sigurno ste vrlo ponosni", ocijenio je Rutte.

Susret Andreja Plenkovića i Marka Ruttea Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Čelnici su susret nastavili u Banskim dvorima, a u trenucima napetosti oko Grenlanda i nastojanima okončanja ratnih sukoba u Ukrajini, glavne teme su geopolitička situacija, sigurnosni izazovi i ulaganje u obrambenu industriju.

"Drago mi je da je moj prijatelj Mark Rutte u Hrvatskoj u ovom trenutku u kojem je na globalom planu još uvijek puno prijetnji za sigurnost te smo prema kriterijima sjevernoatlanskog saveza svim predviđenim sredstvima pridonijeli izdvajanju za obranu. Hrvatska je skoro na 34 posto u izdvajanju za obranu", rekao je Plenković te nabrojao kupovini i ulaganja u vojnu opremu.

"Hrvatska kao odgovorna članica NATO-a u ovom trenutku participira u pet misija", istaknuo je i naglasio 15 paketa vojne pomoći Ukrajini.

U drugom dijelu, na sastanku u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici Plenković i Rutte sudjelovat će na sastanku s predstavnicima domaće obrambene industrije.

Glavni tajnik NATO-a na kraju posjeta Hrvatskoj ide i na Pantovčak. Milanović ga prilikom zadnjeg posjeta prije dvije godine, kada je u Hrvatsku stigao kao premijer Nizozemske, nije primio, a ni ovaj puta njegovim dolaskom nije impresioniran.

"U ponedjeljak će biti gost, popričat ćemo, ali to nije osoba koja donosi odluke", rekao je Milanović u petak. Plenkoviću zamjera manjak ulaganja u hrvatske obrambene brodove dok se istovremeno daje 15 milijuna eura hrvatskog novca za bilateralni paket pomoći Ukrajini.

Izjave pratite na portalu DNEVNIK.hr.