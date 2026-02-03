Strava u susjedstvu: Muškarac živio u izvanbračnoj zajednici sa 16-godišnjakinjom, tukao ju je

Općinski sud u Doboju, u Bosni i Hercegovini, odredio je jednomjesečni pritvor muškarcu (31) zbog sumnje na nanošenje tjelesnih ozljeda i obljubu djevojčice starije od 15 godina, s kojom je živio u izvanbračnoj zajednici.

Osumnjičeni je tijekom studenog prošle godine započeo emotivnu vezu i izvanbračnu zajednicu sa 16-godišnjakinjom u unajmljenom stanu u Doboju.

Navodi se da je krajem siječnja s oštećenom imao spolni odnos, nakon čega je fizički nasrnuo na nju i nanio joj tjelesne ozljede, javlja Klix.ba.

Mjera pritvora predložena je zbog opasnosti od bijega, opasnosti od ponavljanja kaznenog djela te zbog činjenice da se za kaznena djela koja mu se stavljaju na teret može izreći kazna zatvora u trajanju od tri godine ili teža kazna.