Morski pas ubio je na egipatskoj plaži još jednu ženu, gotovo na istom mjestu gdje je u petak nadnuta austrijska državljanka.

Morski pas napao je i ubio još jednu ženu na kupalištu u Egiptu, na mjestu nedaleko prvog smrtonosnog napada na austrijsku državljanku.

Morski psi u Jadranu: Nijemac koji je stradao kod Omiša zadnja je osoba koja je poginula u napadu

Stravičan napad morskog psa na ženu: Ronilac objasnio kako je moglo doći do toga

Dvije žene su ubijene u napadu morskog psa u ljetovalištu na egipatskoj obali Crvenog mora, priopćilo je u nedjelju egipatsko ministarstvo okoliša, a prenosi Arab News.

"Dvije žene napao je morski pas dok su plivale u području Sahl Hasheesh južno od Hurghade", objavilo je egipatsko ministarstvo na Facebooku, dodajući da su obje umrle.

Dva izvora su za Reuters potvrdila da je tijelo turistkinje iz Rumunjske, koja je bila u kasnim četrdesetim godinama, pronađeno nekoliko sati nakon napada u kojem je ubijena 68-godišnja Austrijanka.

Drugu ženu je morski pas usmrtio samo 500 metara dalje od prvog smrtonosnog napada na popularnoj egipatskoj plaži u ljetovalištu Hurgada. Njezino beživotno tijelo izvučeno je iz mora nakon što je uočeno na grebenu, prema riječima očevidaca.

1/2⚡️Two women have died due to the shark attack in the Red Sea south of Hurghada, – the Egyptian environment ministry says. https://t.co/RGcjlxODrb pic.twitter.com/pRjRrBNF7Q

Guverner Amr Hanafi naredio je u petak zatvaranje svih plaža u tom području na tri dana nakon što se u blizini obale pojavio morski pas i do smrti izgrizao 68-godišnju kupačicu.

Stravični video napada dijelio se po društvenim mrežama, a prikazuje ženu kako se pokušava spasiti, a voda oko nje postaje crvene boje.

Policija istražuje razloge i okolnosti napada, priopćilo je ministarstvo okoliša.

Crveno more popularno je turističko odredište, no i mjesto gdje su morski psi uobičajeni iako rijetko napadaju ljude koji plivaju unutar dopuštenih granica.

Uznemirujući video prvog napada preplavio je društvene mreže.

⚡️ A shark attacked a tourist in Hurghada.



According to media reports, this happened near the Egyptian resort of Sahl Hasheesh. As a result of the attack, the victim lost a limb, she was able to be pulled ashore and handed over to the doctors. pic.twitter.com/nw0649tnjg