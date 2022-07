Stravičan napad morskog psa na austrijsku državljanku na egipatskoj plaži šokirao je javnost i turiste.

Naime, 68-godišnja Austrijanka preminula nakon što ju je, prema riječima ronilaca Radenka Čalića, najvjerojatnije napao tigrasti morski pas. Srpski državljanin trenutno se nalazi u tom ljetovalištu, a za medije je objasnio što misli da se dogodilo.

"Incident se dogodio u večernjim satima i to u vremenu kada je uveliko zabranjeno kupanje u tom dijelu mora. Turisti bacaju hranu koja privlači predatore i to je s razlogom zabranjeno. Nedavno su se ondje pojavile i velike tune. Pretpostavljamo da su ribari čistili ribu i bacali iznutrice u vodu te je to privuklo morskog psa", rekao je ronilac Radenko Čalić za Telegraf.

Rekao je kako se ljudi boje te da je zbog napada pao interes za ronjenje. "Turisti se boje ući u more, uglavnom su u plićacima i djelovima gdje ima puno turista", rekao je.

Podsjetimo, vlasti su na tri dana zatvorile plažu i pokrenule istragu. Napadi morskih pasa događali su se i ranije u tom predjelu.