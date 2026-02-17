Strašna tragedija na utakmici, objavljeni detalji o napadaču: "Moj otac je pucao, bio je vrlo bolestan"

Policija je identificirala napadača koji je u ponedjeljak poslijepodne tijekom srednjoškolske hokejaške utakmice u Rhode Islandu, saveznoj državi SAD-a, ubio dvije osobe i teško ranio još tri.

Radi se o Robertu Dorganu, koji se predstavljao kao žena i koristio ime Roberta Esposito, 56-godišnjaku koji je pucao na članove obitelji i obiteljskog prijatelja prije nego što je presudio sebi.

Dorgan je otac maturanta srednje škole koji je sudjelovao na hokejaškom turniru. Tijekom utakmice sjedio je blizu stražnjeg dijela tribina, a onda se pomaknuo prednjem dijelu i otvorio vatru na četiri člana obitelji i jednog obiteljskog prijatelja.

Majka Dorganova djeteta umrla je u dvorani, a ubijen je još jedna osoba - ne zna se radi li se o bratu ili sestri preminule majke Dorganova djeteta. Tri osobe su još uvijek u kritičnom stanju, izvijestio je New York Post.

Žena koju su novinari na izlazu iz policijske postaje pitali što se dogodilo rekla je da je napadač njezin otac, koji "ima problema s mentalnim zdravljem" i bio je "vrlo bolestan".

"Pucao je na moju obitelj, a sada je mrtav", navela je.

Načelnica policije Tina Goncalves pohvalila je muškarca koji je uskočio i pokušao savladati Dorgana. Svjedoci su rekli da je taj muškarac, otac drugog hokejaša, razoružao napadača, ali je imao rezervno vatreno oružje.

Nakon što je objavljeno ime napadača, otkriveni su i njegovi profili na društvenim mrežama. Dorgan je, čini se, podržavao Thomasa Massieja i Marjorie Taylor Greene, republikance koji se u zadnje vrijeme sve više suprotstavljaju predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu.

Dorgan je ispod njihovih objava na društvenim mrežama objavljivao srca, predložio im je da zajedno osnuju stranku, a bio je fan i raznih desnih političkih analitičara i komentatora.