Pucnjava na hokejaškoj utakmici: Ubijeni napadač i žena, četvero ozlijeđenih

U američkom gradu Pawtucket došlo je do pucnjave tijekom hokejaške utakmice u Lynch Areni, pri čemu su poginuli osumnjičeni muškarac i jedna žena, dok su još četiri osobe prevezene u bolnicu.

Pucnjava se dogodila za vrijeme utakmice zakazane u 14 sati između škola Coventry i Blackstone Valley. Prema navodima vlasti, istražuje se mogućnost da je riječ o obiteljskom sukobu.

Svjedoci navode da su se unutar dvorane čuli brojni pucnjevi, nakon čega su ljudi počeli panično bježati prema izlazima. Na snimci prijenosa utakmice, koja kruži društvenim mrežama, može se čuti desetak pucnjeva.

Radnica obližnje ljekarne ispričala je da su ljudi u panici utrčali u prostor, tvrdeći da je došlo do pucnjave, nakon čega je pozvana policija i trgovina je zatvorena, piše WPRI.

Na teren su brzo stigle brojne policijske i hitne službe, a područje oko dvorane je ograđeno. Ispred objekta viđeni su hokejaši koji su u žurbi napustili dvoranu, neki još u čarapama nakon skidanja klizaljki.

Guverner savezne države Dan McKee izjavio je da je upoznat s događajem i da prati razvoj situacije. Ravnatelj škola u Coventryju poslao je roditeljima obavijest u kojoj navodi da su učenici na sigurnom te da se informacije još provjeravaju.

Stanje ozlijeđenih zasad nije poznato, a identiteti uključenih osoba još nisu objavljeni. Nadležne službe najavile su konferenciju za medije u kasnim poslijepodnevnim satima.