Dvojica tinejdžera optužena nakon što su na prosvjedu u New Yorku bacila bombe s eksplozivom poznatim kao Majka sotone

Dvojica mladića iz američke savezne države Pennsylvanije uhićena su nakon što su tijekom prosvjeda u New Yorku bacila improvizirane eksplozivne naprave, a vlasti tvrde da su bili inspirirani terorističkom skupinom ISIS.

Emir Balat (18) i Ibrahim Kayumi (19) optuženi su za pružanje materijalne potpore terorističkoj organizaciji, korištenje oružja za masovno uništenje te nezakonit prijevoz i posjedovanje eksploziva, navodi se u kaznenoj prijavi podnesenoj saveznom sudu.

Incident se dogodio u subotu tijekom prosvjeda ispred rezidencije gradonačelnika New Yorka Zohrana Mamdanija, prvog muslimanskog gradonačelnika grada.

Prema policiji, antiislamski prosvjed koji je organizirao desničarski influencer Jake Lang okupio je oko 20 ljudi, dok se na protuprosvjedu okupilo oko 125 sudionika.

Iako su se skupine nalazile na odvojenim mjestima, napetosti su porasle kada je jedan sudionik antiislamskog prosvjeda oko 12:15 poprskao protuprosvjednike paprenim sprejem.

Prizori s prosvjeda Foto: Afp

Dvadesetak minuta kasnije Balat je, prema policiji, zapalio improviziranu napravu i bacio je prema području gdje su se nalazili prosvjednici. Naprava je pala na pješački prijelaz, a na snimkama se vidi kako se policajci i sudionici brzo razmiču dok se u zraku šire dim i plamen.

Ubrzo nakon toga Balat je od Kayumija uzeo drugu napravu, zapalio je i počeo trčati, ali ju je ispustio na ulicu prije nego što je eksplodirala. Policija je potom uhitila obojicu muškaraca.

Prema sudskim dokumentima, obje naprave bile su veličine približno staklenke, s pričvršćenim osiguračem te dodatno obložene ljepljivom trakom, a na njima su bile pričvršćene matice i vijci.

Analiza je pokazala da je jedna od naprava sadržavala eksploziv TATP, poznat i kao "Majka sotone", koji se često povezuje s terorističkim napadima.

Tijekom uhićenja Kayumi je, prema policiji, rekao da je inspiraciju pronašao u ISIS-u te da je na telefonu gledao propagandne materijale te skupine, piše CNN.

Balat je u policijskom vozilu navodno izjavio da je napad bio odgovor na uvrede na račun proroka Muhameda, dodajući da bi, da on to nije učinio, netko drugi to učinio. U policijskoj postaji napisao je i izjavu u kojoj se zaklinje na vjernost Islamskoj državi.

U jednom trenutku policajac ga je pitao zna li za napad na Bostonskom maratonu i je li želio postići nešto slično, na što je, prema sudskim dokumentima, odgovorio da je cilj bio - još veći.

Vlasti su potvrdile da nijedan od dvojice osumnjičenika ranije nije imao kazneni dosje. Balat je učenik završnog razreda srednje škole u školskom okrugu Neshaminy u Pennsylvaniji.

Gradonačelnik Mamdani rekao je da on i njegova supruga u trenutku prosvjeda nisu bili kod kuće.

Policija i FBI nastavljaju istragu kako bi utvrdili sve okolnosti napada te moguće veze osumnjičenika s ekstremističkim mrežama.