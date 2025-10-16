Stočar mislio da je ugledao lutku koja viri iz zemlje, a onda su se njeni sićušni prstići pomaknuli: "Zakopali su živu bebu"

Njezina ruka bila je prvo što je Shyam Babu ugledao — malena i krhka, virila je iz blata poput odbačene lutke. Ali to nije bila lutka. Prekrivena mravima i krvava od onoga što su liječnici kasnije posumnjali da su životinjski ugrizi, farmer je otkrio nešto zastrašujuće pokraj rijeke u sjevernoindijskom selu.

Zamotana u ručnik, jedva se mičući, ali ipak dišući, zakopana metar ispod zemlje ležala je novorođena djevojčica.

"Prišao sam bliže i vidio da se djetetovi prsti pomiču. Kad sam još malo prišao, osjetio sam otkucaje srca", rekao je Babu nakon otkrića u ruralnom okrugu Shahjahanpur u saveznoj državi Uttar Pradesh.

"Shvatio sam da je dijete živo... netko je zakopao živu bebu".

U strahu je potrčao po pomoć. Ubrzo se ondje okupila gomila ljudi. Ubrzo je stigla i policija koja je iskopala zemlju.

Djevojčica, za koju se kasnije procijenilo da je stara oko 15 dana, bila je potpuno prekrivena blatom. Borila se za zrak, usta i nos bili su joj puni zemlje. Kad su je podigli iz zemlje, ispustila je slab, bolan plač.

Utvrđeno je da ima tešku infekciju, probleme s disanjem, ozljede i sepsu. U bolnici je djevojčica bila između života i smrti. Lice joj je poplavjelo, tlak gotovo nepostojeći. Liječnici su je nazvali Pari, što na hindskom znači anđeo, i liječili je kao vlastito dijete, piše CNN.

Lokalna policija odmah je započela potragu za njezinim roditeljima i motivom.

Stravična praksa

Shahjahanpur je ruralno područje, gdje većina živi od poljoprivrede, a tradicionalni rodni obrasci i dalje snažno određuju život. Mnogi mještani priznaju da žene trpe pritisak da rode sina. "Ako se rodi djevojčica, smatra se sramotom", rekao je jedan stanovnik.

Djevojčice se često smatraju financijskim teretom zbog miraza, iako je on zakonom zabranjen. Neki roditelji pribjegavaju ilegalnim testiranjima spola i pobačajima, unatoč zakonu iz 1994. koji to zabranjuje.

Prema UN-ovom izvješću iz 2020., u Indiji nedostaje čak 45.8 milijuna žena, zbog selektivnih pobačaja i ubijanja djevojčica nakon rođenja.

Pari, anđeo

U prvim danima Pari je pokazivala znakove poboljšanja, ali se stanje brzo pogoršalo. Razvila je nekrozu lica i tjemena, teško disala, i trebala transfuziju krvi. Sa samo 1.7 kilograma, njezino tijelo nije moglo izdržati infekciju.

Nakon dva tjedna borbe, Pari je umrla. Policija još uvijek nije pronašla njezine roditelje.

Za Shyama Babua, koji ju je pronašao, susret s Pari promijenio je sve. "Moja je žena htjela da je dovedem kući i odgajamo je. Rekla je: 'mi ne bismo nikad naudili svojoj djeci'".

Kad je čuo da je Pari umrla, rekao je tiho: "Izvukao sam je iz zemlje, a sad se vratila u nju".