Srbija sklopila dogovor s kontroverznom vojnom tvrtkom: Otkriveno gdje i što će proizvoditi

Srbija je dogovorila proizvodnju dronova s izraelskim vojnim gigantom Elbit Systems, tvrtkom koja je godinama kritizirana zbog uloge u izraelskim vojnim operacijama u Gazi i na Zapadnoj obali, otkrivaju BIRN i Haaretz.

"Uskoro otvaramo prvu tvornicu ozbiljnih dronova ovdje u našoj zemlji, najozbiljnije svjetske produkcije", najavio je srpski predsjednik Aleksandar Vučić 7. ožujka, ali tada nije rekao tko će biti partner Srbije u tom pothvatu.

Dodao je da bi tvornica mogla početi raditi već u travnju.

Aleksandar Vučić Foto: Pedja Milosavljevic/Cropix

BIRN i Haaretz otkrili su da će najveća izraelska vojna tvrtka imati 51 posto vlasništva u tvornici dronova, dok će 49 posto imati srpski Yugoimport SDPR.

Tvornica bi trebala biti smještena u objektu u Šimanovcima, oko 30 kilometara zapadno od Beograda, koji će zakupiti tvrtka Željka Mitrovića, vlasnika Pinka.

Posebna izvjestiteljica Ujedinjenih naroda za okupirane palestinske teritorije Francesca Albanese u izvještaju iz lipnja 2025.imenovala je Elbit kao tvrtku među onima koje profitiraju od genocida u Gazi. Prema njoj, Elbit "doprinosi proizvodnji alata za nadzor, kontrolu gužve, urbano ratovanje, prepoznavanje lica i ciljano ubijanje, alata koji se učinkovito testiraju na Palestincima".

Izrael i Srbija već surađuju na polju naoružanja. Vrijednost srpskog izvoza oružja u Izrael već je narasla 42 puta od 2023., dosegnuvši 114 milijuna eura prošle godine. Većinu tog izvoza obavio je SDPR.

Srbija će imati financijske koristi od zajedničkog pothvata s dronovima i od prijenosa tehnologije i znanja jedne od najnaprednijih tvrtki za naoružanje na svijetu, rekao je Vuk Vuksanović, predavač vanjske politike na Odsjeku za ratne studije na King's Collegeu u Londonu. Izrael, s druge strane, želi osigurati vojni lanac opskrbe izvan svoje neposredne regije, "koja se stalno nalazi u zoni sukoba", rekao je za BIRN.

SDPR nije odgovorio na pitanja BIRN-a, dok je Elbit Systems samo odgovorio: "Bez komentara".

Prema dokumentima koje je BIRN pregledao, a potvrdila dva neovisna izvora bliska srpskoj industriji oružja, plan je proizvodnja dvije vrste dronova - modela s rotacijskim krilima sposobnog za nošenje teškog tereta streljiva na misijama kratkog dometa i sofisticiranijeg drona dugog dometa sposobnog za letenje na visinama do 6000 metara.

Jedan izvor je rekao da je bespilotna letjelica dugog dometa naprednija od Pegasusa koji se već proizvodi u Srbiji.

"Ima veću visinu leta i veću operativnu autonomiju", rekao je izvor za BIRN pod uvjetom anonimnosti.

"Opća ideja je transfer tehnologije, jer će na tome raditi i srpski inženjeri, a taj dron je kruna cijele priče", dodao je.

Prema jednom izvoru, u projekt će biti uključeni i inženjeri iz srbijanske zrakoplovne tvrtke UTVA, u vlasništvu SDPR-a.