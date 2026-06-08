Ovaj ruski milijarder našao se između Putina i Zelenskog: Sada su otkriveni detalji

Ruski milijarder i bivši vlasnik londonskog nogometnog kluba Chelsea, Roman Abramovič, djelovao je kao posrednik između Kijeva i Moskve u planovima za mirovne pregovore, potvrdio je u ponedjeljak ukrajinski predsjednik.

Volodimir Zelenski Foto: Afp

Volodimir Zelenski rekao je da se bivši vlasnik nogometnog kluba Chelsea sastao s njim u Kijevu s porukom iz Rusije i ponudio da odgovor izravno prenese Vladimiru Putinu.

"Rekao sam mu da nećemo otići i nećemo izaći s našeg teritorija. Nećemo vam dati pobjedu na takav način", naveo je Zelenskij u intervjuu za Sky News, pritom misleći na Donbas.

Dodao je da je Abramoviču rekao da ruskom predsjedniku kaže da je spreman sastati se "bilo kada i na bilo kojoj lokaciji osim u Rusiji ili Bjelorusiji", i to bilateralno ili s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i europskim čelnicima.

Zelenski, Putin Foto: Afp

Nije rekao kada se sastanak održao, ali Financial Times je izvijestio da su se njih dvojica sastali krajem svibnja ove godine.

Abramoviča je Ujedinjeno Kraljevstvo sankcioniralo ubrzo nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. zbog njegovih veza s Putinom. Prethodno je bio uključen u pregovore s Moskvom i navodno je odigrao ulogu u dogovaranju razmjene zatvorenika 2022. koja je osigurala oslobađanje petorice britanskih muškaraca zarobljenih dok su se borili za Ukrajinu.

Zelenski i britanski kralj Charles sastali su se u ponedjeljak poslijepodne na privatnoj audijenciji u dvorcu Windsor.

Zelenskij se u nedjelju sastao s britanskim premijerom Keirom Starmerom, zajedno s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom.

U zajedničkoj izjavi njih su četvorica pozvala Putina da se složi s "trenutačnim i potpunim prekidom vatre" te su osudili Rusiju za masivne napade dronovima i projektilima na ukrajinske gradove.