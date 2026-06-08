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Ovaj ruski milijarder našao se između Putina i Zelenskog: Sada su otkriveni detalji

Piše Hina, 08. lipnja 2026. @ 22:15 komentari
Roman Abramovič
Roman Abramovič Foto: Afp
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otkrio je da je ruski milijarder Roman Abramovič posredovao u komunikaciji između Kijeva i Moskve te mu prenio poruke ruskog predsjednika Vladimira Putina.
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