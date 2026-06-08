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Godinama gradili, a sada gledaju kako sve nestaje: "Financijski to ne možemo izdržati"

Piše DNEVNIK.hr, 09. lipnja 2026. @ 00:02 komentari
Vinograd
Vinograd Foto: Dnevnik Nove TV
Zlatna žutica uništava nasade vinove loze i ozbiljno prijeti vinogradarskom sektoru. Vinari upozoravaju na velike gubitke i traže hitnu pomoć.Iako su europska sredstva osigurana, na njih još čekaju.
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