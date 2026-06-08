Godinama gradili, a sada gledaju kako sve nestaje: "Financijski to ne možemo izdržati"

Zlatna žutica desetkuje vinograde diljem Hrvatske, a vinari i dalje čekaju pomoć za obnovu nasada koja je omogućena na europskoj razini.

U Klanjcu su posljedice bolesti već vidljive. Filip Sever ima parcelu na kojoj se nekada nalazio nasad rajnskog rizlinga.

"Imali smo nasad rajnskog rizlinga koji je sada po naredbi fitosanitarne inspekcije iskrčen zbog zaraze žuticom. Nama je svaki dan važan u cijeloj borbi protiv žutice i važno nam je da ministarstvo čim prije raspiše natječaj", rekao je Filip Sever, vinar iz Klanjca.

Iako je Europski parlament još u veljači izglasao stopostotno financiranje obnove vinograda i obeštećenja proizvođača, sredstva hrvatskim vinarima još nisu dostupna.

"Ne znam gdje je zapelo, zbog čega se čeka, jer ovu sezonu smo već propustili. Sada ćemo krajem mjeseca i početkom srpnja vidjeti kakve su posljedice žutice i koliko je poharala ove godine. Očekujem od ministarstva, s obzirom na to da su sredstva osigurana, da Hrvatska unutar Zajedničke poljoprivredne politike ima sredstva i da konačno napravi potrebne izmjene", poručio je Marko Vešligaj iz Odbora za poljoprivredu Europskog parlamenta.

U Ministarstvu poljoprivrede kažu da su četvrte izmjene Strateškog plana u tijeku te najavljuju nove mjere pomoći.

"Nakon zaključenja istih mi ćemo raspisati natječaj, a to predviđamo tijekom jeseni ove godine, za ono što nas očekuje u razdoblju nakon izmjena Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike. Ovim izmjenama omogućuje se stopostotna naknada izgubljene dobiti", izjavio je Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede.

Pomoć je vinarima prijeko potrebna.

Više pogledajte u prilogu Elvire Gašparović.