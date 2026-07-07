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Sprema se novi toplinski val: Europa će se pržiti, temperature idu preko 40

Piše A. Ž., 07. srpnja 2026. @ 10:00 komentari
Vrućina
Vrućina Foto: Getty Images
Zbog hitne i ozbiljne situacije, šef Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za Europu sazvao je izvanredni sastanak.
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