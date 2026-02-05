Mladić zabunom sjeo u auto misleći da je Uber: Suprug vozačice napao ga i ubio

U Kölnu u Njemačkoj muškarac je šakom napao 20-godišnjaka koji je zamijenio automobil za Uber. Žrtva je nakon napada umrla u bolnici. Taj dramatični incident dogodio se nakon zabave tijekom vikenda u sjevernom dijelu grada. Tijekom svađe, koja je eskalirala, mladić je isprva zadobio ozljede glave opasne za život, a podlegao im je u ponedjeljak. Policija i tužitelji objavili su smrt 20-godišnjaka u srijedu ujutro. Njegova smrt izazvala je poseban šok u njegovu dijelu grada, gdje je bio dobro poznat i pohađao je školu.

Od vikenda istražitelji ubojstava pokušavaju rekonstruirati tragičan slučaj. U policijskoj upravi ispitali su svjedoke i pregledali mjesto događaja. Prema prvim nalazima, 20-godišnjak se oko 1:45 ujutro vraćao kući sa zabave sa svojom djevojkom i ocem te je pretpostavio da je automobil koji se zaustavio bio Uber koji je naručio. No, zapravo, bio je to automobil mlade žene. Nesporazum je doveo do svađe, u koju se umiješao i 25-godišnji suprug vozačice. Prema trenutačnom nalazu istrage, suprug je oborio 20-godišnjaka na tlo, prilikom čega je došlo do žrtvine ozljede glave.

Smrtonosni nesporazum

Žena koja je vozila automobil, za koji je mladić mislio da je Uber, bila je na putu kući i parkirala je automobil kako bi ušla u svoj stan. Dok je još bila u automobilu i spremala se izaći, 20-godišnji muškarac prišao je vozilu. Zatim je zahtijevao da vozačica njega, njegovu djevojku i njegova oca odveze kući. Žena je inzistirala da ona nije vozačica Ubera i rekla da želi ići kući.

"Žena se osjećala ugroženo i uznemireno", izjavila je policija. Njezin suprug svjedočio je incidentu i priskočio joj u pomoć. Policija nije otkrila je li žena nazvala muža na mobitel i tražila pomoć ili je suprug čuo svađu na ulici.

Svađa se zaoštrila, a prema navodima državnog odvjetništva, suprug je navodno jednom udario 20-godišnjaka u glavu. Dvadesetogodišnjak je pao na tlo i zadobio ozljede glave opasne za život, od kojih je kasnije preminuo. Državno odvjetništvo u Kölnu sada istražuje osumnjičenog napadača zbog teškog napada, koji je rezultirao smrću. Istraga se trenutačno ne vodi na temelju ubojstva iz nehaja.

"Trenutačno nema dokaza koji bi upućivali na to da je udarac zadan s namjerom ubojstva", rekao je glavni javni tužitelj Ulrich Bremer za Rundschau.

Ured državnog odvjetnika naložio je obdukciju kako bi se utvrdio uzrok smrti. Dvadesetpetogodišnjak nije pritvoren: "Zahtjev za izdavanje naloga za uhićenje kako bi se osiguralo provođenje postupka nije opcija jer nije prisutan nijedan od zakonski propisanih razloga za pritvor, poput rizika od bijega", dodao je Bremer.

Istražni organi trenutačno ne mogu predvidjeti kada će ili hoće li biti podignute optužnice ni kada bi se moglo održati suđenje.