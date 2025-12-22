Skandal u predsjedničkoj rezidenciji: Glavni poslužitelj krao posuđe i porculan, htio ih prodati na Vintedu

Glavni poslužitelj zadužen za srebrninu u Elizejskoj palači uhićen je zbog sumnje da je ukrao vrijedno posuđe i porculan, a zatim ga pokušao prodati na internetu. On je jedan od troje uhićenih u skandalu koji je potresao službenu rezidenciju francuskog predsjednika, a vrijednost ukradenih predmeta procjenjuje se na 40.000 eura.

Istražitelji su prošlog tjedna priveli muškarca i dvojicu suučesnika. Vlasti je na nestanak predmeta, od kojih se neki smatraju dijelom nacionalne baštine, upozorio glavni nadzornik u palači. Većina komada potječe iz poznate pariške tvornice porculana Sèvres, koja je u vlasništvu države od 1759. godine. Istraga je pokrenuta nakon što su zaposlenici tvornice prepoznali neke od nestalih predmeta na internetskim aukcijskim stranicama poput Vinteda, piše The Guardian.

Prema istražiteljima, na Vinted računu osumnjičenog nalazio se tanjur s pečatom "Francusko ratno zrakoplovstvo" i pepeljare s oznakom "Sèvres Manufactory" - predmeti koji inače nisu dostupni javnosti. Prilikom pretrage njegova doma, vozila i osobnog ormarića pronađeno je stotinjak predmeta, uključujući porculan iz Sèvresa, statuu Renéa Laliquea, čaše za šampanjac Baccarat i bakrene lonce.



Uloga glavnog poslužitelja za srebrninu uključuje čuvanje i brigu o posuđu koje koriste predsjednici i visoki gosti. Tužitelji su naveli kako inventurne liste koje je vodio uhićeni poslužitelj sugeriraju da je planirao buduće krađe. On i njegovi suučesnici izvedeni su pred sud prije četiri dana, a suđenje im je zakazano za 26. veljače sljedeće godine.

Određen im je sudski nadzor uz zabranu međusobnog kontakta, posjećivanja aukcijskih mjesta i obavljanja profesionalnih aktivnosti. Pronađeni predmeti vraćeni su u Elizejsku palaču, što je sretniji ishod nego u slučaju Louvrea, kojem nakon dnevne pljačke u listopadu i dalje nedostaju krunski dragulji procijenjeni na 88 milijuna eura. U vezi s tim slučajem uhićena su četiri osumnjičenika.

Ovaj slučaj samo je posljednji u nizu krađa koje su pogodile ugledne francuske institucije. U rujnu su opljačkani Prirodoslovni muzej u Parizu, odakle je nestalo šest grumena zlata vrijednih oko 1, 5 milijuna eura te muzej porculana u Limogesu, koji je ostao bez kineskog porculana vrijednog 6,55 milijuna eura. U listopadu je iz muzeja Maison des Lumières u Langresu ukradeno oko 2000 zlatnih i srebrnih kovanica u vrijednosti od približno 90.000 eura.