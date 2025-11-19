Sjeverna Koreja pogubila bračni par, a razlog je nevjerojatan: Stotine prisiljene gledati strijeljanje, čak djeca

Sjeverna Koreja pogubila je bračni par u pedesetima koji je bio optužen za aroganciju, velike osobne profite i antirepublikanske stavove nakon uspjeha njihova privatnog poslovanja.

Prema izvješćima, stotine ljudi, uključujući i djecu, bile su prisiljene gledati kako ih streljački vod ubija na otvorenom prostoru u Pjongjangu.

Par je vodio privatni posao u kojem su prodavali, popravljali i iznajmljivali električne bicikle, dijelove za motocikle na baterije i obične bicikle. Iako su bili registrirani pri Središnjem odboru Opće federacije sindikata u okrugu Sadong, navodno su ostvarivali značajnu zaradu sa strane i postali poznati kao "velike zvijezde".

Neki stanovnici bili su ogorčeni visokim cijenama, pritužbama na kvalitetu i, kako su opisali, njihovim arogantnim ponašanjem.

Vlasti su par optužile za kršenje Zakona o odbacivanju reakcionarne misli i kulture te za suradnju sa stranom organizacijom radi ilegalnog premještanja deviza i širenja protudržavnih poruka. Nakon uhićenja početkom kolovoza, zajednički su ispitani, a početkom rujna osuđeni na smrt. Oko 20 osoba povezanih s njima dobilo je kazne progonstva ili "preodgoja", piše Daily Mail.

Pogubljenje je održano na otvorenom prostoru u Mirimu, a lokalnim stanovnicima naređeno je da prisustvuju. Jedan izvor rekao je da se okupilo više od 200 ljudi, uključujući upravitelje tržnica i štandova. Roditelji koji nisu imali kome ostaviti djecu bili su prisiljeni dovesti i njih, pa su mnogi maloljetnici svjedočili ubojstvu. Prema izvorima, osnovnoškolci koji su tuda prolazili pridružili su se gomili.

Dužnosnici su stanovnicima poručili da pogubljenje služi kao primjer za sprječavanje ekonomskog kaosa i kao oblik javne edukacije.

Smatra se da je kazna bila jasna poruka o prekidanju vanjskih veza i pooštravanju državne kontrole nad privatnim poslovanjem. Vrijeme pogubljenja također je privuklo pozornost jer se dogodilo nedugo nakon povratka Kim Jong-una iz Kine.

Incident se tumači kao dio šire kampanje protiv privatnih poslovnih praksi koje prelaze okvire dopuštene od režima. Izvor je rekao da je namjera bila pokazati kako svatko tko i malo prijeđe granice koje država dopušta može biti kažnjen kao primjer. Nakon pogubljenja mnogi poslovni ljudi navodno su izrazili strah da bi i sami mogli biti uhvaćeni u bilo kojem trenutku.

Stanovnici koji su svjedočili pogubljenju bili su prestravljeni, a tržišna aktivnost u danima nakon toga naglo je pala. Tvrtke povezane s pogubljenim parom propale su, a cijene baterija i srodnih dijelova porasle ili potpuno nestale s tržišta.

Odluka da djeca svjedoče pogubljenju izazvala je dodatne kritike, jer su maloljetnici bili izloženi ekstremnom nasilju. Mnogi smatraju da je to učinjeno namjerno kako bi se strah još dublje usadio u javnost. Prema izvoru, cilj nije bio samo kazniti ekonomske prekršaje, nego i poručiti građanima, posebno mladima, da država može kazniti bilo koga ako to želi.

Sjeverna Koreja i dalje provodi javna pogubljenja kao sredstvo zastrašivanja i kontrole. Najčešće se izvršavaju strijeljanjem, uz tri vojnika koji istovremeno pucaju u osuđenika, premda se povremeno izvode i pogubljenja vješanjem.