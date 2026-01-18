Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Nemiri u Siriji

Konačno primirje! Vojska zauzela najveće naftno polje u zemlji, vlada objavila prekid vatre

Piše J. M., 18. siječnja 2026. @ 17:50 komentari
Sirijske vladine trupe na ulicama Tabqe
Sirijske vladine trupe na ulicama Tabqe Foto: Afp
Vladine snage zauzele su, kako su objavili, jedan od ključnih dijelova teritorija na sjeveroistoku zemlje.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    VREMENSKA PROGNOZA

    Vraćaju se debeli minusi: Evo kada će biti najhladnije
  2. Divlji konji kod Livna - 1 8
    Sloboda

    Divlji konji kod Livna: Pogledajte prizore koji oduzimaju dah
  3. Donald Trump/Grenland u tijeku
    hitan krizni sastanak

    Trump razgovarao s glavnim tajnikom NATO-a, Norveška poručila: “Dobro smo pripremljeni za izazove na Arktiku”
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Split: Na dva Thompsonova koncerta 24 privedena
Simboli i pokliči
Na koncertima Thompsona u Splitu privedeno 24 ljudi, na sud će "vođa" skandiranja
Čile proglasio stanje katastrofe u dvjema regijama zbog razornih požara
NEZAUSTAVLJIVA BUKTINJA
FOTO 20.000 evakuiranih i 16 mrtvih: Predsjednik Borić proglasio stanje katastrofe
Sjena: Uvredljiva izjava HDZ-ova Kolareka o inkluzivnom dodatku
UDRUGA SJENA
Oštro odgovorili HDZ-ovom zastupniku: "Sjetite se žene koja godinu dana nije dobila rješenje jer nije bilo printera"
Sirijske vladine snage zauzele najveća naftna i plinska polja
Nemiri u Siriji
Konačno primirje! Vojska zauzela najveće naftno polje u zemlji, vlada objavila prekid vatre
Odgovor EU-a na Trumpove carine
hitan krizni sastanak
Trump razgovarao s glavnim tajnikom NATO-a, Norveška poručila: “Dobro smo pripremljeni za izazove na Arktiku”
Gordan Grlić Radman na izvanrednoj konferenciji za medije komentirao američke sankcije Europljanima
DONALDE NAĆULI UŠI
Grlić Radman o svađi Trumpa i Europe: "Mi želimo podržati svaki smjer koji ima iskoordinirani karakter"
VREMENSKA PROGNOZA: Vraćaju se minusi
VREMENSKA PROGNOZA
Vraćaju se debeli minusi: Evo kada će biti najhladnije
Odgovor EU-a na Trumpove carine
hitan krizni sastanak
Trump razgovarao s glavnim tajnikom NATO-a, Norveška poručila: “Dobro smo pripremljeni za izazove na Arktiku”
Trump traži milijardu dolara za stalno članstvo u njegovom odboru za mir
želi odbor za mir, ali nudi prijetnje
Šokantan plan Trumpa: Želi novi UN uz nevjerojatnu cifru za članstvo?
Osmero mrtvih u alpskim lavinama
Velika opasnost
Užas u Alpama: Aktivirale se lavine, poginulo najmanje osmero skijaša
Dobra vijest: Tisućama stiže veća mirovina
Ukidanje penalizacije
Dobra vijest: Tisućama stiže veća mirovina
Slovenija šalje dva vojnika na Grenland
U sklopu vojne vježbe
Odluka je pala! Susjedi šalju vojnike na Grenland
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
VREMENSKA PROGNOZA: Vraćaju se minusi
VREMENSKA PROGNOZA
Vraćaju se debeli minusi: Evo kada će biti najhladnije
Osmero mrtvih u alpskim lavinama
Velika opasnost
Užas u Alpama: Aktivirale se lavine, poginulo najmanje osmero skijaša
Slovenija šalje dva vojnika na Grenland
U sklopu vojne vježbe
Odluka je pala! Susjedi šalju vojnike na Grenland
show
Stephan Lupino snimljen u javnom izlasku sa kćeri Zitom Lepen
ne vidimo je često
Prekrasna kći Stephana Lupina ukrala poglede u rijetkom javnom izlasku
Jadranka Kosor s unukom Ezrom na špici
ni oblaci nisu smetali
Jadranka Kosor na špici s razlogom nije skidala osmijeh, a sve zbog šetnje s posebnom osobom
Kolinda Grabar-Kitarović ide na Antarktiku s Kristijanom Iličićem: Putovanje vrijedno gotovo 17 tisuća eura
basnoslovan iznos
Kolinda krenula u ledenu avanturu s našim najpoznatijim travel influencerom, od cijene će vam se zavrtjeti u glavi
zdravlje
5 namirnica i pića koje treba izbjegavati ako uzimate lijekove za krvni tlak
Prema stručnjacima
5 namirnica i pića koje treba izbjegavati ako uzimate lijekove za krvni tlak
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Koliko se živi s rakom pluća? Ovo su stvarne šanse za preživljenje po stadijima bolesti
Imamo brojke
Koliko se živi s rakom pluća? Ovo su stvarne šanse za preživljenje po stadijima bolesti
zabava
Horor na prometnicama: Podijelili uznemirujuće prizore od kojih se ledi krv u žilama
Jao...
Horor na prometnicama: Podijelili uznemirujuće prizore od kojih se ledi krv u žilama
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
Snalažljivo
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
Kviz otkriva tko stvarno zna, a tko samo dobro glumi!
Pokažite što znate!
Kviz otkriva tko stvarno zna, a tko samo dobro glumi!
tech
Je li napokon riješen najveći problem šećera? Nova alternativa mogla bi poprilično promijeniti prehranu
Rezultati su obećavajući
Je li napokon riješen najveći problem šećera? Nova alternativa mogla bi poprilično promijeniti prehranu
VIDEO Ukrajina ima novo i krajnje učinkovito oružje protiv najopasnijih ruskih dronova
Pokretno i superprecizno
VIDEO Ukrajina ima novo i krajnje učinkovito oružje protiv najopasnijih ruskih dronova
Ovu opciju vjerojatno ni ne znate da imate na svom telefonu, a mogla bi ugroziti vašu sigurnost
Isključite je odmah!
Ovu opciju vjerojatno ni ne znate da imate na svom telefonu, a mogla bi ugroziti vašu sigurnost
sport
Dinamo ponovno prodaje igrača na Rujevicu: Rijeka potpisuje Branka Pavića
Dobri odnosi
Novi posao na relaciji Maksimir - Rujevica: Dinamo ponovno prodaje igrača u Rijeku
Srbi potpuno zakomplicirali stanje u skupini A na Euru: Njemačka pred ispadanjem
Kakav ludi rasplet
Srbi režirali kaos u skupini! Njemačka na rubu ispadanja, evo što im treba za prolaz
Ovo još nismo vidjeli: Nevjerojatna situacija, njemački izbornik poklonio pobjedu Srbima
prvi put u povijesti
Ovo još nismo vidjeli: Nevjerojatna situacija, njemački izbornik poklonio pobjedu Srbima
tv
Anketa: Je li ispravno da Alya i Cihan budu zajedno nakon Boranovog povratka?
DALEKI GRAD
Anketa: Je li ispravno da Alya i Cihan budu zajedno nakon Boranovog povratka?
Tko skriva tajnu koja prijeti razoriti sve? Saznajte u novim epizodama serije "Tajne prošlosti"
TAJNE PROŠLOSTI
Tko skriva tajnu koja prijeti razoriti sve? Saznajte u novim epizodama serije "Tajne prošlosti"
Tajne prošlosti: Možda je njezinim mukama došao kraj
TAJNE PROŠLOSTI
Možda je njezinim mukama došao kraj
putovanja
Divlji konji kod Livna: Prizori koji oduzimaju dah
Sloboda
Divlji konji kod Livna: Pogledajte prizore koji oduzimaju dah
Hladna salata od piletina, jaja i grčkog jogurta recept
A tako jednostavna
Ova salata savršena je za ručak, može se držati u hladnjaku par dana, a ima čak 300 grama proteina
Neuspjeli eksperiment: Uzbudljivi talijanski grad u kojem nitko ne želi ostati
Gibellina
Neuspjeli eksperiment: Uzbudljivi talijanski grad u kojem nitko ne želi ostati
novac
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Na vrhu Azija
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
Ne podržava nacizam
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
Ovo je posljednji veliki kockarski mogul Las Vegasa
Biznismen starog kova
Ovo je posljednji veliki kockarski mogul Las Vegasa
lifestyle
Street style Šibenik u uskoj haljini i ženstvenim gležnjačama
Prianja uz tijelo
Šetnja Šibenikom u haljini koja ističe ženstvenu figuru, a gležnjače s potpeticom dodatan su adut
Ponuda torbi na sniženju, modeli stvoreni za svaki dan
ZA SVE UKUSE
Torbe na sniženju: 15 modela koje ćete nositi svaki dan, najjeftinija je 7 i pol eura
Monika Olujić na premijeri monodrame "Žena, majka, glumica"
Kombinacija za predstavu
Monika Olujić: Tako klasično izdanje začinjeno mrak čizmama zbog kojih zaboravljamo na visoke potpetice
sve
Divlji konji kod Livna: Prizori koji oduzimaju dah
Sloboda
Divlji konji kod Livna: Pogledajte prizore koji oduzimaju dah
Dinamo ponovno prodaje igrača na Rujevicu: Rijeka potpisuje Branka Pavića
Dobri odnosi
Novi posao na relaciji Maksimir - Rujevica: Dinamo ponovno prodaje igrača u Rijeku
Srbi potpuno zakomplicirali stanje u skupini A na Euru: Njemačka pred ispadanjem
Kakav ludi rasplet
Srbi režirali kaos u skupini! Njemačka na rubu ispadanja, evo što im treba za prolaz
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene