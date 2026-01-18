Konačno primirje! Vojska zauzela najveće naftno polje u zemlji, vlada objavila prekid vatre

Sirijska vlada u nedjelju je objavila prekid vatre sa Sirijskim demokratskim snagama, preuzimajući gotovo potpunu kontrolu nad zemljom i raspuštajući kurdske snage koje su kontrolirale sjeveroistok više od desetljeća, piše AP.

Sirijske vladine snage pod kontrolom tranzicijske vlasti predsjednika Ahmeda al-Sharaa zauzele su najveće naftno polje u zemlji, kao i plinsko polje, nakon sukoba sa Sirijskim demokratskim snagama (SDF), savezom uglavnom kurdskih snaga iza kojih su ranije stajale Sjedinjene države.

Gubitak naftnog polja Omar istočno od rijeke Eufrat predstavlja veliki udarac za grupu jer je ono predstavljalo ključni izvor prihoda.

Sirijski vladini dužnosnici rekli su da je naftno bogatstvo koje je snage SDF-a kontrolirale lišilo državu prijeko potrebnih prihoda, a prošli je tjedan sirijski predsjednik al-Sharaa rekao je da je neprihvatljivo da milicija kontrolira četvrtinu zemlje i drži glavne resurse nafte i osnovnih dobara.

Map change within hours today pic.twitter.com/AoDHxPgfII — Tamir Hussein | Reporting Syria (@timtams83) January 18, 2026

Sirijska vojska je također preuzela kontrolu nad sjevernim gradom Tabqom i susjednom branom, kao i nad glavnom branom Slobode, ranije poznatom kao brana Baath, zapadno od Raqqe kasno u subotu.

Napredak se nastavio unatoč pozivima Washingtona da se ofenziva zaustavi. Brad Cooper, koji vodi Središnje zapovjedništvo američke vojske, rekao je u subotu da sirijske trupe trebaju prekinuti sve ofenzivne akcije u područjima između grada Alepa i grada Tabqe, oko 160 km istočnije.

Nove politike SAD-a

Sjedinjene Američke Države morale su prilagoditi svoju politiku prema Siriji kako bi balansirale između višegodišnje potpore snagama SDF-a, koje su se borile protiv Islamske države i podrške novom predsjedniku Sirije Ahmedu al-Sharaa, čije su pobunjeničke snage svrgnule diktatora Bashara al-Assada krajem 2024.

Vladin izvor rekao je da su kurdske snage bile preplavljene ofenzivama koje su predvodile arapske plemenske postrojbe, što je omogućilo sirijskoj vladi i njezinim plemenskim saveznicima da preuzmu kontrolu nad više od 150 kilometara teritorija, počevši od Baghouza blizu iračke granice prema ključnim gradovima, uključujući al Shuhail i Busayru.

Sirijske vladine trupe na ulicama Tabqe Foto: Afp

Najnovije nasilje dodatno je produbilo podjele između vlade predsjednika Sharaa, koja je obećala ponovno ujedinjenje Sirije nakon 14 godina rata, i lokalnih kurdskih vlasti, koje su oprezne prema njegovoj administraciji predvođenoj islamističkim snagama.

Kurdske vlasti u Siriji još nisu priznale gubitak teritorija.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je danas da je razgovarao s predsjednikom al-Sharaom kako bi izrazio zabrinutost zbog tekuće vladine ofenzive protiv kurdskih snaga koje podržava Zapad te pozvao na "trajno primirje".