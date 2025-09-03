Ovo nije mogao ni slutiti: Silovatelj lažirao svoju smrt i pobjegao iz zemlje, a onda je stigla dojava

Silovatelj koji je inscenirao vlastitu smrt i pobjegao iz Ujedinjenog Kraljevstva priveden je pravdi. Ključnu ulogu u njegovom hvatanju imala je dojava poslana mediju Sky News.

James Clacher (57) proglašen je krivim za nasilno silovanje dviju žena nakon suđenja na Visokom sudu u Glasgowu. Bivši šef teretane nestao je u svibnju 2022. dok se suočavao s optužbama.

Na suđenju je rečeno kako je ostavio svoj Suzuki Swift na parkiralištu i prostoru za piknik Loch Long u Argyllu i Buteu te ostavio oproštajnu poruku u kojoj je nagovijestio da si namjerava oduzeti život. Za to je okrivio svoju prvu žrtvu.

"Ona nikada neće stati dok ne budem mrtav ili dok ne završim u zatvoru", napisao je.

U studenom 2023., Sky News je primio dojavu od čitatelja kao odgovor na apel škotske policije u potrazi za Clacherom. Informacije proslijeđene policiji precizno su odredile lokaciju bjegunca, grad Nerja na jugu Španjolske, pa sve do teretane Time Sport koju je često posjećivao.

Šest mjeseci kasnije, i gotovo dvije godine nakon nestanka, Clachera je uhitila Španjolska civilna garda dok je vježbao na plaži u gradu Costa del Sol.

Navodno je policajcu na letu natrag u Škotsku rekao da je na početku bijega "preživio na bobicama i vodi iz lokvi" u divljini.

"Ovo je ono o čemu sam sanjala. Znala sam da nije mrtav. Učinila sam sve što je bilo u mojoj moći, postavila sam si životnu misiju da osiguram da bude pronađen", rekla je Clacherova prva žrtva.

Sky News je posjetio španjolski grad Nerju prije Clacherovog suđenja. Novinari su doznali da je koristio pseudonim Johnny Wilson te da je navodno bio u vezi s lokalnom ženom. Bio je zaposlen kao vrtlar u stambenom kompleksu i zarađivao je dodatni novac vodeći satove joge na plaži.

Matt, britanski iseljenik, ispričao je kako se sprijateljio s Clacherom. Zajedno su planinarili, a Clacher je pažljivo skrivao lice na svim snimljenim fotografijama.

Uhićenje i izručenje bjegunca natrag u Ujedinjeno Kraljevstvo 2024. godine uslijedilo je nakon istrage između škotske policije , Nacionalne agencije za kriminal (NCA) i elitne središnje operativne jedinice Civilne garde (UCO).

Clacher je prošli je tjedan izašao na sud. Porekao je bilo kakvu krivnju i uložio posebnu obranu, tvrdeći da je svaki seks bio uz pristanak.

Optužbe za silovanje

Njegova prva žrtva, koju je silovao u njezinom domu 2019., svjedočila je da je napadnuta u roku od 15 minuta nakon prvog susreta s Clacherom.

Žena je rekla da je nekoliko trenutaka nakon što je svom partneru na Tinderu rekla da se "udobno smjesti" dok se ona spremala za njihov izlazak, gurnuta uza zid i brutalno napadnuta. Zatim ju je ponovno zlostavljao nakon što ju je odveo na kat dok je bila u stanju "šoka".

Druga žena ispričala je kako je silovana u svom stanu u Glasgowu 4. rujna 2020. Upoznali su se putem aplikacije Bumble, ranije je naručio hranu za van, a onda se odvezli do plaže. Jeli su u autu, razgovarali i prošetali plažom. Zatim su se vratili u njezinu kuću kako bi gledali film, ali ju je on napao.

Na suđenju su se čuli i iskazi dviju žena koje su tvrdile da ih je neprimjereno dodirivao bez njihovog pristanka u teretani.

Clacher je pobjegao nakon što je saznao da će ga policija ispitati zbog dvaju optužbi za seksualni prijestup koji su izneseni nakon što su optužbe za silovanje izašle na vidjelo.

Porotnici su u srijedu donijeli presudu krivnje za dvije odvojene optužbe za silovanje. Kazna će mu biti izrečena 1. listopada.