Muškarac koji je ubio suprugu pa sebe vratio se iz Njemačke: "Imali su četvero djece, kupio im je namještaj i evo..."

U obiteljskoj kući u Bedekovčini noćas je ubijena žena, a policija je pretragom terena pronašla i njezina supruga koji je počinio samoubojstvo.

Muškarac (1982. godište) je vatrenim oružjem ustrijelio suprugu (1986. godište) te kasnije počinio samoubojstvo u klijeti, nedaleko od mjesta ubojstva.

Načelnik općine Bedekovčina Željko Odak za Zagorje.com je rekao da su supružnici imali četvero djece, od kojih troje maloljetnih.

"S posebnom tugom smo primili vijest o ovom tragičnom događaju, koji je potresao ne samo Bedekovčinu, već cijelo Zagorje. Izražavam iskrenu sućut obitelji, posebno djeci. Njih sada treba zaštititi i po tom se pitanju već poduzimaju sve mjere, da se djeca osjećaju zbrinuto i sigurno. Kontaktirane su stručne službe koje su već obavile uviđaje", kaže načelnik.

Kuća u Bedekovčini Foto: Josip Mikacic/Pixsell

"Rekli su mi da je došao nedavno iz Njemačke i pripremio određeni materijal za uređenje kuće, da je kupio namještaj djeci… Ne možemo znati zašto se to dogodilo", kaže Odak.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/

Komentari na ovaj članak su onemogućeni radi zaštite žrtava i sprječavanja širenja govora mržnje.