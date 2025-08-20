Biznismen napastovao tinejdžericu dok je spavala na letu: Bila je u stanju šoka, ništa nije izgovorila

Indijski biznismen proglašen je krivim za stravičan seksualni napad na 15-godišnju djevojčicu dok je spavala na letu.

44-godišnjak je napastovao tinejdžericu, koja je sjedila pokraj njega, tijekom devetosatnog putovanja iz Mumbaija u Zürich u ožujku.

Djevojčica i muškarac kratko su porazgovarali prije nego što je ona zaspala.

Djevojčica doživjela šok, nije bila u stanju ništa reći

"Zatim je izvršio spolne radnje nad njom i sobom. Više ju je puta dodirivao i stavio joj ruku oko ramena", stoji u optužnici koju je podnijelo Zürinško državno odvjetništvo za teška nasilna kaznena djela.

Djevojka nije reagirala. Kako je let odmicao, ponovno se uspravila u sjedištu i nastavila spavati, zavaljena u sjedalo. Glava i gornji dio tijela bili su joj pod pokrivačem.

Optuženi je tada izveo napad. Prema optužnici, tada je doživjela šok zbog zlostavljačkog ponašanja te nije bila u stanju ništa reći niti učiniti. Stoga je podnijela napad i nije izustila ni riječ. Dok ju muškarac nije pustio, nije se pomaknula, piše Daily Mail.

Uhićen je čim je avion sletio

Muškarac je odmah uhićen nakon što je zrakoplov sletio u zračnu luku u Zürichu. Priznao je napad i izjavio da je shvatio da je pogriješio.

Također je priznao da djevojčica nije pristala te rekao da je znao da je mlada, iako nije znao njezinu točnu dob.

Proglašen je krivim za silovanje i spolne radnje s djetetom. Dobio je uvjetnu kaznu od jedne i pol godine, ali je neće morati služiti jer je od ožujka u pritvoru.

Sudac je kaznu opisao kao prilično blagu i "jedva primjerenu".

Muškarcu je zabranjen ulazak u Švicarsku u idućih pet godina i doživotno mu je zabranjeno obavljanje bilo kakvih aktivnosti koje uključuju redoviti kontakt s maloljetnicima.

Nakon suđenja, pušten je iz pritvora i predan Uredu za migracije.