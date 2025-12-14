Priveden ubojica studenata? Puno policije u hotelu: "Ovo je mala država..."

Vlasti u saveznoj državi Rhode Island privele su osobu povezanu s pucnjavom na Sveučilištu Brown, u kojoj su u subotu ubijena dva studenta, a devet osoba je ozlijeđeno.

Informaciju je za CNN potvrdio potvrdio direktor komunikacija u uredu gradonačelnika Providencea John Estrella.

Dodatne informacije zasad nisu objavljene, a CNN je zatražio službenu potvrdu i detalje od Policijske uprave Providencea.

Pucnjava na Sveučilištu Brown Foto: Afp

Tijekom noći velik broj policajaca intervenirao je u jednom hotelu u Providenceu, za koji su izvori s terena rekli da ima veze s istragom pucnjave na Sveučilištu Brown. Novinari CNN-a svjedočili su ulasku najmanje 20 policajaca i agenata FBI-ja u hotelsku sobu u blizini zračne luke Providence u ranim jutarnjim satima u nedjelju.

Na upit CNN-a je li policijska operacija povezana s istragom pucnjave, jedan dužnosnik na mjestu događaja potvrdio je da je privedena osoba "povezana s incidentom". "Ovo je mala savezna država. Povežite sami", rekao je.

Ranije je policija objavila snimku s nadzorne kamere na kojoj je osumnjičeni muškarac. Bio je odjeven u tamnu odjeću, a procjenjuje se da ima oko 30 godina. Snimljen je kako se kreće ulicom u blizini mjesta pucnjave, a svjedoci su policiji rekli da je moguće da je nosio sivu masku s kamuflažnim uzorkom.