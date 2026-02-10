Dramatično upozorenje šefa obrane moćne NATO članice: "Rusija bi mogla napasti, a Trump ne zna o čemu priča"

Načelnik norveške vojske rekao je da Oslo ne može isključiti mogućnost buduće ruske invazije na zemlju, sugerirajući da bi se Moskva mogla usmjeriti na Norvešku kako bi zaštitila svoje nuklearne kapacitete stacionirane na krajnjem sjeveru.

"Ne isključujemo mogućnost ruskog zauzimanja teritorija kao dijela njihova plana zaštite vlastitih nuklearnih sposobnosti, što je jedino što im je preostalo da stvarno prijeti Sjedinjenim Državama", rekao je general Eirik Kristoffersen, načelnik Glavnog stožera norveške vojske.

Priznao je da Rusija nema osvajačke ciljeve u Norveškoj kao što ih ima u Ukrajini ili drugim bivšim sovjetskim teritorijima, ali je naglasio da se velik dio ruskog nuklearnog arsenala nalazi na poluotoku Kola, nedaleko od norveške granice. To uključuje nuklearne podmornice, kopnene projektile i zrakoplove sposobne za nošenje nuklearnog oružja. Oni bi bili ključni u slučaju sukoba Rusije s NATO-om na drugom području.

"To ne skidamo s dnevnog reda, jer je to i dalje opcija za Rusiju kako bi osigurala zaštitu svojih nuklearnih sposobnosti, odnosno sposobnosti uzvratnog udara. To je scenarij za koji planiramo na krajnjem sjeveru", rekao je za The Guardian.

Oštra poruka Trumpu: "To će vas skupo stajati"

Oštro je kritizirao nedavne izjave Donalda Trumpa o Grenlandu, kao i, kako je rekao, "neprihvatljive" tvrdnje da saveznici nisu sudjelovali na prvim crtama bojišta u Afganistanu dok su američke snage podnijele glavninu borbi.

"To što je rekao nema smisla, i znam da to znaju i svi moji američki prijatelji iz Afganistana. Definitivno smo bili na prvoj crti, obavljali smo cijeli spektar zadaća, od uhićivanja talibanskih vođa do obuke Afganistanaca i nadzora. Izgubili smo deset Norvežana, izgubio sam prijatelje ondje", rekao je Kristoffersen (56), časnik koji je više puta služio u toj zemlji. "U isto vrijeme, pomislio sam: to je predsjednik Trump. Nikad ga nisam vidio u Afganistanu. Ne zna o čemu govori kada iznosi takve tvrdnje."

Kristoffersen je načelnik obrane Norveške od 2020., zadužen za oružane snage i obavještajnu službu. Rekao je da su, kao i susjedne zemlje, oprezni, ali da ruske aktivnosti na krajnjem sjeveru općenito manje agresivne nego u Baltičkom moru.

Iako Norveška i dalje ima na umu prijetnju klasične ruske invazije, istaknuo je da aktualne ruske taktike djeluju raspršenije: "Ako se pripremate za najgori scenarij, ništa vas ne sprječava da se istodobno možete suprotstaviti sabotažama i hibridnim prijetnjama".

Moskva je optužila Oslo za prikrivenu militarizaciju Svalbarda, no Kristoffersen kaže da je riječ o propagandi u koju ni sama Rusija zapravo ne vjeruje. Negirao je i Trumpove tvrdnje da Kina i Rusija imaju vojne ambicije prema Grenlandu, ali smatra da priča još nije gotova.

Upitan bi li Danska i saveznici imali ikakve šanse odbiti američko vojno preuzimanje Grenlanda kada bi Trump to pokušao provesti, Kristoffersen je rekao: "Neće to učiniti, tako da je to hipotetsko pitanje."

No uputio je i upozorenje Trumpu i američkoj vojsci. "Ako Rusija nešto uči iz rata u Ukrajini, onda je to da nikada nije dobra ideja okupirati neku zemlju. Ako to ljudi ne žele, to će vas stajati mnogo novca i mnogo napora i na kraju ćete izgubiti. Zauzeti teritorij u početku je često vrlo lako, ali održavati okupaciju je vrlo, vrlo teško. Mislim da su sve ekspanzionističke sile to iskusile."