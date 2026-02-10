Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Spreman scenarij

Dramatično upozorenje šefa obrane moćne NATO članice: "Rusija bi mogla napasti, a Trump ne zna o čemu priča"

Piše J. M., 10. veljače 2026. @ 22:30 komentari
Eirik Kristoffersen
Eirik Kristoffersen Foto: via Guliver
Norveški načelnik obrane analizirao je ruske, ali i američke prijetnje - neke su kaže, samo hipotetske, ali druge ne isključuje.
Najčitanije
  1. Psi u Ukrajini
    utjecaj rata na životinje

    Šokantno otkriće! Psi u Ukrajini više nisu isti: Najviše iznenađuje jedna stvar
  2. Upaljena svijeća, ilustracija
    tragedija u francuskoj

    Dvostruki svjetski prvak poginuo u stravičnoj nesreći: Bio je jedan od najboljih na svijetu
  3. Dopunsko zdravstveno osiguranje
    dopunsko zdravstveno osiguranje

    Građani zbunjeni, ne znaju što i kako platiti: "Obavijestili smo ih"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Potvrđen novi slučaj visokopatogene influence ptica na vinkovačkom području
OGLASILO SE MINISTARSTVO
U Hrvatskoj potvrđen novi slučaj opasnog virusa, na snazi mjere
Potres od 4,6 pogodio Sjevernu Makedoniju: "Zastrašujuće! Treslo se i pomicalo uz jaku buku"
4,6 po Richteru
Snažno podrhtavanje tla u regiji: "Zastrašujuće! Treslo se i pomicalo uz jaku buku"
Nasilni prosvjedi u Albaniji zbog navodne korupcije u vladi
Prosvjed protiv korupcije
VIDEO Kaos u Tirani: Letjeli molotovljevi kokteli, policija se sukobila s prosvjednicima
Horor u učionici: Dječaci teško ranjeni nožem, napadač ima samo 13 godina
Krvavi napad u londonskoj školi
Horor u učionici: Izbodena dva tinejdžera, napadač ima samo 13 godina
Šef norveške vojske opleo po Trumpu pa najavio: "Moskva bi se mogla usmjeriti na nas"
Spreman scenarij
Dramatično upozorenje šefa obrane moćne NATO članice: "Rusija bi mogla napasti, a Trump ne zna o čemu priča"
Voće i povrće mora jasno pokazivati zemlju podrijetla
TRANSPARENTNA KUPNJA
Odakle dolazi voće i povrće? Pola trgovina krši novi pravilnik o zemlji podrijetla
Šokantna studija: Psi u Ukrajini više nisu isti
utjecaj rata na životinje
Šokantno otkriće! Psi u Ukrajini više nisu isti: Najviše iznenađuje jedna stvar
Građani zbunjeni nakon poskupljenja: "Nitko nas ne pita, samo donesu odluku"
dopunsko zdravstveno osiguranje
Građani zbunjeni, ne znaju što i kako platiti: "Obavijestili smo ih"
Pedijatar o smrti djevojčice nakon rutinske operacije krajnika: Uzrok može biti bronhospazam
javnost potresena
Ema (4) umrla je nakon operacije krajnika: "Sestra je izašla iz sale i rekla mi da moli Boga da preživi"
"Izrael je lažirao njegovu smrt, šeta se ulicama Tel Aviva": Rapidno se šire teorije da je Epstein živ, evo o čemu se radi
niz informacija
"Izrael je lažirao njegovu smrt, šeta se ulicama Tel Aviva!": Rapidno se šire teorije da je Epstein živ, evo o čemu se radi
Stručnjak: Ako vam se upali lampica check engine, prodajte automobil
Upozorenje
Što učiniti ako vam se upali ova lampica? Stručnjak tvrdi: "Vrijeme je za prodaju automobila"
Porezna uprava potvrdila pad prodaje nekretnina u Hrvatskoj
VISOKE CIJENE
U ovoj je županiji najviše pala prodaja nekretnina: "I brakovi pucaju zbog toga"
Prvi osumnjičenik za "Sarajevo Safari" saslušan u Italiji 3
SARAJEVO SAFARI
Snajperist koji je pucao na civile u Sarajevu na sudu: "Ovo je samo jedna od mnogih stvari koje su obilježile moj život"
Ovo su reakcije političara na Piletićev odlazak: "Očekujemo ispriku..." 3
"socijalni zločin"
Ovo su reakcije političara na Piletićev odlazak: "Očekujemo ispriku..."
Konferencija za medije gradonačelnika Tomislava Tomaševića 3
o aktualnim temama
Tomaševića pitali o smjeni Piletića i kandidaturi Zorana Milanovića: "Gdje bih došao..."
Vapaj s Palagruže: "Prepustili ste je talijanskim kriminalcima, sram vas bilo, a to vam govorim kao dragovoljac!" 3
UNIŠTAVAJU SVE
Vapaj s udaljenog otoka: "Hrvati su ginuli za taj komad kamena, a vi ste im ga prodali. Znaju što vrijedi, sve ide u Italiju"
Anušić: Prvi ročnici u vojarnama 9. ožujka 3
Prolaznost pregleda 90 posto
Anušić otkrio kad počinje vojna obuka ročnika pa se osvrnuo na Piletića: "Politika melje"
Draško Stanivuković zadržan je na graničnom prijelazu u Hrvatskoj 3
dobio kaznu
Kontroverzni gradonačelnik Banje Luke zazivao povratak Republike Srpske Krajine, zadržan je na granici
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Građani zbunjeni nakon poskupljenja: "Nitko nas ne pita, samo donesu odluku"
dopunsko zdravstveno osiguranje
Građani zbunjeni, ne znaju što i kako platiti: "Obavijestili smo ih"
Šokantna studija: Psi u Ukrajini više nisu isti
utjecaj rata na životinje
Šokantno otkriće! Psi u Ukrajini više nisu isti: Najviše iznenađuje jedna stvar
Pedijatar o smrti djevojčice nakon rutinske operacije krajnika: Uzrok može biti bronhospazam
javnost potresena
Ema (4) umrla je nakon operacije krajnika: "Sestra je izašla iz sale i rekla mi da moli Boga da preživi"
show
Georgina Rodríguez pokazala je djelić luksuznog života s Ronaldom
ima se, može se!
Georgina pokazala djelić luksuznog života koji vodi s Ronaldom nakon što je postao prvi nogometaš milijarder
Tess Crosley privukla je pažnju paparazza u smeđem bikiniju
uživala na plaži
Trenutak kada je ova ljepotica spustila donji dio badića nije promaknuo fotografima!
Monica Seleš oglasila se nakon dugo vremena,
ne biste je prepoznali
Preživjela je napad nožem na terenu, a posljednjih godina živi s teškom dijagnozom
zdravlje
Simptomi bolesti jetre na koži: Ako imate neku od ovih 9 kožnih promjena, obavezno provjerite jetru!
Jako je važno rano ih uočiti!
Simptomi bolesti jetre na koži: Ako imate ove kožne promjene, obavezno provjerite jetru
Soda bikarbona i prašak za pecivo: Većina ljudi ih koristi pogrešno – evo u čemu je stvarna razlika!
Sredstva za dizanje tijesta
Soda bikarbona i prašak za pecivo: Većina ljudi ih koristi pogrešno – evo u čemu je stvarna razlika!
Varivo od mahunarki: 5 recepata koji ne napuhuju i dugo drže sitost
Po preporuci nutricionistice
Varivo od mahunarki: 5 recepata koji ne napuhuju i dugo drže sitost
zabava
Vozač iz Splita ostavio molbu na autu, gledatelji podijeljeni: "Sankcionirati odmah"
Što kažete?
Vozač iz Splita ostavio molbu na autu, gledatelji podijeljeni: "Sankcionirati odmah"
Dijagnosticiran joj je rak, a krivca je otkrio ChatGPT! Srećom nije slušala liječnike
Zanimljivo
Dijagnosticiran joj je rak, a krivca je otkrio ChatGPT!
Strah i trepet u cijevima: Pokušali očistiti odvode, a dočekali ih jezivi prizori
Samo za hrabre
Strah i trepet u cijevima: Pokušali očistiti odvode, a dočekali ih jezivi prizori
tech
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
Spektakularna snimka
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
Audijev potez potvrđuje novi trend automobilske industrije
Pohvalno
Audijev potez potvrđuje novi trend automobilske industrije
To im je najveći problem: AI će američkoj vojski pomoći u borbi protiv jednog iscrpljujućeg unutarnjeg neprijatelja
Polažu najveća nadanja u to
To im je najveći problem: AI će američkoj vojski pomoći u borbi protiv jednog iscrpljujućeg unutarnjeg neprijatelja
sport
Dvostruki svjetski prvak poginuo u stravičnoj nesreći: Bio je jedan od najboljih na svijetu
tragedija u francuskoj
Dvostruki svjetski prvak poginuo u stravičnoj nesreći: Bio je jedan od najboljih na svijetu
Rio Ferdinand u sve težem stanju, počeo je redovito koristiti invalidska kolica
PLAĆA DANAK KARIJERI
Rio Ferdinand u sve težem stanju, počeo je redovito koristiti invalidska kolica
Čudesnog Franju s Olimpijskih igara pitali je li Hrvat: Nasmijao se, a onda…
zanimljivo
Čudesnog Franju s Olimpijskih igara pitali je li Hrvat: Nasmijao se, a onda…
tv
Kumovi: Dobio je nagradu pa joj više ne zamjera
KUMOVI
Kumovi: Dobio je nagradu pa joj više ne zamjera
Tajne prošlosti: Ponovno ju ponižava kako bi njega otjerala od sebe
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Ponovno ju ponižava kako bi njega otjerala od sebe
Tajne prošlosti: Neće samo tako prihvatiti poraz, mnogo će toga još upropastiti
TAJNE PROŠLOSTI
Neće samo tako prihvatiti poraz, mnogo će toga još upropastiti
putovanja
Tjedni jelovnik jeftina jela od 9.2. do 15.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koji se mogu napraviti za smiješne novce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Za znalce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Rolada od Nutelle recept
Najlakši recept
Ovu roladu od Nutelle tako je lako napraviti, a okus je – čista fantazija
novac
Poznata glumica na pragu milijarderskog posla – njezin brend izašao je na burzu
Oblikuje budućnost hrane
Poznata glumica na pragu milijarderskog posla – njezin brend izašao je na burzu
Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku
Suvlasnik im je Slovenija
Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Licitiraju čak 22 osobe
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
lifestyle
U ovim mjesecima rađaju se najinteligentnije osobe na svijetu
Jeste li među njima?
U ovim mjesecima rađaju se najinteligentnije osobe na svijetu
Elegantna kuća koja nas je očarala svojim uređenjem
Prekrasan prostor
Ovo je jedna od najljepših kuća koju smo vidjeli, pogledajte taj savršeni balans elegancije i ugodnosti
Pet stvari koje biste trebali izbjegavati u maloj kuhinji
Dobri savjeti
Sve ima smisla: Dizajneri poručili što nikako ne biste trebali imati u maloj kuhinji, "pojede" sav prostor
sve
Dvostruki svjetski prvak poginuo u stravičnoj nesreći: Bio je jedan od najboljih na svijetu
tragedija u francuskoj
Dvostruki svjetski prvak poginuo u stravičnoj nesreći: Bio je jedan od najboljih na svijetu
Rio Ferdinand u sve težem stanju, počeo je redovito koristiti invalidska kolica
PLAĆA DANAK KARIJERI
Rio Ferdinand u sve težem stanju, počeo je redovito koristiti invalidska kolica
U ovim mjesecima rađaju se najinteligentnije osobe na svijetu
Jeste li među njima?
U ovim mjesecima rađaju se najinteligentnije osobe na svijetu
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene