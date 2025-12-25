Ruski nuklearni bombarderi letjeli iznad Skandinavije

Ruski strateški bombarderi Tu-95, koji imaju sposobnost nošenja nuklearnog oružja, izveli su "planirani" let iznad neutralnih voda Barentsovog i Norveškog mora, a tijekom misije pratili su ih borbeni zrakoplovi stranih zemalja. Vijest je objavilo rusko ministarstvo obrane, ne navodeći točan datum leta ni o kojim se stranim zrakoplovima radilo.

"Strateški nosači raketa Tu-95MS izveli su planirani let iznad neutralnih voda Barentsovog i Norveškog mora", stoji u priopćenju ministarstva, uz pojašnjenje da se radi o području sjeverno od Skandinavije i sjeverozapadno od Rusije.

"U određenim fazama rute, dalekometne bombardere pratili su borbeni zrakoplovi stranih zemalja", dodaje se. Iz Moskve su također poručili kako se takvi letovi redovito odvijaju u mnogim regijama i da su u skladu s međunarodnim pravom, piše Kyev Post.

Ranije ovoga mjeseca Južna Koreja i Japan kritizirali su letove ruskih i kineskih vojnih zrakoplova u blizini svojih teritorija, što ih je navelo da podignu svoje zrakoplove.

Prema Tokiju, dva ruska bombardera Tu-95 preletjela su Japansko more kako bi se susrela s dva kineska bombardera H-6 u Istočnokineskom moru, nakon čega su izveli zajednički let.