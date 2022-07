Zbog požar koji je zahvatio vlak u američkoj saveznoj državi Massachusetts, u četvrtak ujutro evakuirano je 200 ljudi. Jedna je osoba bježeći kroz prozor skočila u rijeku.

U vagonu su zamijećeni plamen i dim vlaka na južnoj liniji Orange Line koji se približava stanici u Somervilleu, rekli su iz uprave za prijevoz Massachusetts Baya (MBTA).

Uz pomoć osoblja MBTA-e, oko 200 putnika je izvučeno iz vlaka, a neki ljudi su evakuirani kroz prozore u prvom vagonu. Najmanje jedna osoba pobjegla je skočivši u rijeku Mystic River. Ta je osoba na kraju spašena te je odbila liječničku pomoć.

Požar u vlaku izazvao je komad metala koji se olabavio, a koji se inače proteže duž baze vlaka, rekao je Steve Poftak, glavni direktor MBTA. "Metalni se komad olabavio i došao u kontakt s trećom tračnicom, što je rezultiralo iskrenjem, dimom i na kraju požarom“, dodao je Poftak. Zasad nitko nije prijavio ozljede, s tim da su ovo tek početni nalazi, kažu iz MBTA-e.

Čula se eksplozija

Jennifer Thomson-Sullivan, koja je bila u prvom vagonu vlaka, rekla je za CNN da se vlak približavao mostu Dana kada je čula eksploziju.

"Svi su skakali i vrištali. Osjećao se miris paljevine i bilo je malo dima, a onda je došlo do novih eksplozija. U tom sam trenutku doista mislila da ću umrijeti", rekla je Thomson-Sullivan.

Dodala je da je više ljudi potrčalo do vrata za hitne slučajeve i pokušalo pomoći čovjeku koji ih je pokušavao otvoriti, ali nisu uspjeli. "Kada je shvatio da ne može otvoriti vrata, počeo je razbijati prozor. Kad je to konačno uspio, ljudi se počeli bježati kroz prozor", kaže Thomson-Sullivan.

I sama je umalo skočila skočila kroz prozor, ali je odlučila odustati kad je vidjela da je visina prevelika i kad je shvatila da je treća tračnica vjerojatno još aktivna.

"Zastala sam i onda sam shvatila da je treća tračnica upravo tu i da gledam ljude kako skaču kroz prozor, pa sam počela vrištati da paze na treću tračnicu", rekla je.

"Kondukter je počeo govoriti ljudima da se vrate u vlak, a na kraju su on i još jedna osoba uspjeli otvoriti vrata za hitne slučajeve i odvesti putnike do stražnjeg dijela vlaka dok se nisu pojavili vatrogasci". Dodala je i da je jedna osoba skočila s mosta i pokušala doplivati do obale.

MBTA je rekao da su Federalna uprava za prijevoz (FTA) i Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) upozoreni na incident.

Poftak se ispričao onima koji su bili u vlaku, kao i onima koji su indirektno bili neugodni zbog incidenta.