Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) predlaže postupnu deregulaciju cijena goriva, počevši s benzinskim postajama uz autoceste tijekom turističke sezone, a upozorava i da EU još nije razvila učinkovitu strategiju dugoročnog ugovaranja LNG-a, a očekuje se da će cijene plina na spot tržištu biti volatilne.

Cijene goriva u Hrvatskoj su još uvijek administrativno ograničene, a rezultat toga je da je cijena benzina (Eurosuper 95) među najnižima u EU. Cijena litre benzina (Eurosuper 95) 12. svibnja 2025. iznosila je 1,44 eura po litri, u Njemačkoj benzin stoji 1,67 eura, u Italiji 1,70 eura, a u Austriji 1,48 eura, ističu iz tog udruženja.

"Cijena goriva u Hrvatskoj administrativno je ograničena i ne odražava stvarne troškove poslovanja. Liberalizacija cijena na autocestama ne bi ugrozila domaće građane te bi Hrvatska i nakon tržišne liberalizacije na autocestama ostala cjenovno konkurentna destinacija za turiste koji dolaze osobnim vozilima. Hrvatski porezni obveznici, u ovim okolnostima, subvencioniraju cijene goriva turistima, što nema tržišne logike", napominje HUP u publikaciji Fokus tjedna.

Iz HUP-a ističu i da unatoč najavljenom prekidu uvoza ruskog plina do 2027. godine, EU još uvijek nije razvila učinkovitu strategiju dugoročnog ugovaranja LNG-a. Ako se taj trend nastavi, izloženost EU-a spot tržištu mogla bi porasti na dvije trećine ukupne opskrbe do 2030. godine, navode. Zalihe plina u EU trenutačno su na razini od 44,8 posto, no Hrvatska značajno zaostaje s tek 22,7 posto, zamjećuju u HUP-u.

"Bez dugoročnih ugovora, ni povećana ponuda ne jamči sigurnost opskrbe ni stabilne cijene. Europski kupci morat će odlučnije nastupati na globalnom LNG tržištu kako bi izbjegli scenarij trajne volatilnosti, pri čemu je nužna strateški usmjerena diversifikacija partnera. Prognoze pokazuju da će cijene plina u nadolazećim mjesecima biti volatilne – između 40 i 60 Eeura po MWh – dok EU i dalje traži održive dobavne lance bez ruskog plina. SAD je postao ključni dobavljač LNG-a za Europu, no bez dugoročnih ugovora, ni povećana ponuda neće biti dovoljna da se osigura stabilnost cijena", navode iz HUP-a.