Zbog požara u Krasu u Sloveniji se evakuiraju stanovnici na području Sela na Karsu, Korita, Hudog Loga, Brestovice pri Komnu i Klariča. Požar se širi prema Mirnom, upaljene su sirene za opću opasnost i evakuaciju. Ukupno je na tom području gotovo 600 ljudi.

U Klaričama kod Brestovice prilikom gašenja požara pomažu i tri helikoptera slovenske vojske, dva talijanska helikoptera i dva talijanska kanadera.

Više od tristo slovenskih vatrogasaca bori se s novim požarom koji se u srijedu na područje Krasa prenio iz Italije i u tijeku je i evakuacija stanovništva iz nekoliko zaselaka, a na teren su došli i ministar obrane Maran Šarec te zapovjednik civilne zaštite Srečko Šestan, javljaju slovenski mediji.

Požar u Sloveniji (Foto: Screenshot / Slovenska vojska)

Najteža je situacija u općini Doberdob koja leži tik uz slovensko-talijansku granicu, javljaju mediji.

