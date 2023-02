Teretni vlak iskočio je iz tračnica u američkoj saveznoj državi Ohio kod grada East Palestine u noći s petka na subotu, a potom je izbio ogroman požar, zbog kojeg je naređena evakuacija stanovnika u krugu od 1,6 kilometara.

Teretni vlak čija je kompozicija imala sto vagona skliznuo je pod još nerazjašnjenim okolnostima s tračnica u američkoj saveznoj državi Ohio kod grada East Palestine, sjeveroistočno od Pittsburgha.

🚨#BREAKING: Train derailment sparks massive explosion⁰⁰📌#EastPalestine | #Ohio



Currently, multiple emergency crews are responding to reports of a major fire caused by a tanker train derailment leading to multiple explosions. All residents nearby are now being evacuated pic.twitter.com/LUWqegoQnn — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 4, 2023

Dio vagona zahvatio je benzinsku pumpu i došlo je do velike eksplozije, javlja CBS.

Vidi se dim koji se diže iz plamena i ispunjava atmosferu.

🚨#BREAKING: Train derailment sparks massive explosion⁰⁰📌#EastPalestine | #Ohio



Currently, multiple emergency crews are responding to reports of a major fire caused by a tanker train derailment leading to multiple explosions. All residents nearby are now being evacuated pic.twitter.com/LUWqegoQnn — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 4, 2023

Odmah je naređena evakucija, a za stanovnike je organizirano sklonište u tamošnjoj srednjoj školi East Palestine.

🚨#UPDATE: Train derailment has caused a massive fire and explosion in East Palestine, OH, just NW of Pittsburgh. Over 100 oil tanker cars carrying Chlorine gas crashed into a gas station. Anyone within a 1-mile radius is under mandatory evacuation pic.twitter.com/0r3QfHDJR2 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 4, 2023

Zasad nema informacija o ozlijeđenima. Policijska uprava East Palestine nije odmah odgovorila na zahtjev Reutersa za detalje.

A fiery train derailment in East Palestine, OH is sending enough smoke into the atmosphere, that it can be seen on our weather Radar. That smoke is drifting into Beaver County. We will have the latest tonight at 11pm on @KDKA! pic.twitter.com/ynvztTDsQF — Ray Petelin (@RayPetelinWx) February 4, 2023

Teretna željeznica Norfolk Southern Corp "usko koordinira s lokalnim hitnim službama dok mobilizira vlastite timove", rekao je glasnogovornik tvrtke u priopćenju poslanom elektroničkom poštom.

Drama u Srbiji: Iscurio amonijak iz cisterne, 20 osoba prebačeno u bolnicu, među njima i djeca

Za dlaku izbjegnuta tragedija u Puli: "Svako jutro kada ulazi u vlak, pomislim - samo da se nešto ne dogodi"

Glasnogovornik nije zasad odgovorio na upite o tome što je vlak prevozio ili što je uzrokovalo iskakanje iz tračnica, a lokalni mediji neslužbeno spominju da je vlak navodno prevozio klor.