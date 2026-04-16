Šokantne reforme: Predsjednik uvodi doživotni zatvor za 12-godišnjake

Predsjednik Salvadora Nayib Bukele donio je zakonske reforme kojima se dopušta doživotni zatvor za maloljetnike već od 12 godina, ako budu osuđeni za ubojstvo, terorizam ili silovanje, prema službenom državnom glasniku.

Mjere, objavljene u utorak, koje bi trebale stupiti na snagu 26. travnja, slijede ustavni amandman koji je u ožujku odobrio Kongres pod kontrolom vlade.

Promjene ukidaju posebne pravne postupke koji su ranije bili dostupni počiniteljima u dobi od 12 do 18 godina, ali uključuju odredbe o povremenoj reviziji kazni i mogućem uvjetnom puštanju pod nadzor.

Ustavni amandman donesen je nekoliko dana nakon što je međunarodni pravni panel izvijestio da postoje razumni razlozi za sumnju da je Salvador počinio zločine protiv čovječnosti tijekom višegodišnjeg izvanrednog stanja.

Ured UN-a za ljudska prava kritizirao je reforme zbog kršenja prava djece. Bukele je branio mjere rekavši da je prethodni pravni okvir mladim kriminalcima jamčio nekažnjivost.

Trajno izvanredno stanje koje je proglasio 44-godišnji predsjednik, a koje suspendira različita ustavna jamstva, dovelo je do pritvaranja više od 90.000 ljudi. Humanitarne organizacije procjenjuju da je najmanje 500 tih pritvorenika umrlo u državnom pritvoru.