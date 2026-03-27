Masakr pred UN-om: "Dođite po nas u školu" bile su zadnje riječi djece ubijene američkim projektilom

Hitan sastanak Vijeća za ljudska prava UN-a sazvan je na zahtjev Irana, Kine i Kube kako bi se utvrdilo predstavlja li napad na iransku školu za djevojčice "tešku povredu međunarodnog humanitarnog prava".

Preliminarno izvješće SAD-a pokazalo je da su njihove snage „vjerojatno odgovorne” za napad na školu u gradu Minabu. Kao razlog navode se zastarjeli obavještajni podaci (stariji od 2017. godine) prema kojima je ta zgrada bila baza Iranske revolucionarne garde. Donald Trump, koji je prvotno za napad krivio Iran, sada izjavljuje kako "nije siguran tko je napao", ali je poručio da je spreman prihvatiti rezultate konačnog izvješća.

"Neshvatljiva nepromišljenost"

Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava, Volker Türk, uputio je najoštriju kritiku američkim i izraelskim snagama, nazvavši njihove napade na civilnu infrastrukturu i nuklearna postrojenja "neshvatljivo nepromišljenima". Istaknuo je da su udari pogodili svih 31 iranskih pokrajina, uništavajući bolnice, škole i energetska postrojenja.

Slično je reagirala i šefica UN-a za pravo na obrazovanje, Farida Shaheed, upitavši tko će točno snositi odgovornost:

"Precizno streljivo američke proizvodnje pogodilo je školu dok su djeca od 7 do 12 godina bila na nastavi. Ako su koristili stare podatke, netko je zakazao u lancu zapovijedanja. Novinari su koristeći javno dostupne informacije lako utvrdili da je riječ o školi - zašto to nije učinila vojska?"

Potresno svjedočanstvo majke: "Srce mi gori od boli"

Najteži trenutak rasprave bilo je obraćanje majke dvoje djece poginule u napadu, Madieha i Amina. Pred vijećem je opisala posljednje jutro s njima, češljanje njihove kose i predaju ruksaka.

"Njihove zadnje riječi bile su: 'Hoćeš li doći po nas u školu?'. Ta se rečenica sada tisuću puta ponavlja u mojoj glavi. Ja nisam samo majka koja tuguje, ja sam glas svih majki koje su poslale djecu u školu vjerujući da su tamo sigurna. Ne tražim osvetu, nego pravdu, da svijet zna da životi naše djece nisu bezvrijedni", poručila je u suzama.

Iran: "Ovo je bio proračunat i namjeran napad"

Iranski ministar vanjskih poslova, Abas Arakči, odbacio je američko objašnjenje o „zastarjelim podacima”. Optužio je SAD i Izrael za namjerno bombardiranje u sklopu „proračunatog i faznog napada”.

"SAD i Izrael naoružani su najnaprednijom tehnologijom. Tvrdnja o starim podacima je neprihvatljiva. Ovo je namjeran napad i vrh ledenog brijega katastrofe koja želi normalizirati najgnusnija kršenja ljudskih prava", izjavio je Araghchi, dodajući kako je u Iranu dosad uništeno više od 600 škola.