Snažno nevrijeme poharalo je tijekom noći Zagreb. Vjetar je rušio stabla, padali su cijepovi, ograde i konstrukcije, a Zagrepčane je ujutro dočekao kolaps javnog prijevoza i zatvorene škole.

Štete nastala u nevremenu velike su, a o brojnim intervencijama i odlukama grada o daljnjim aktivnostima izvještava gradonačelnik Tomislav Tomašević na izvanrednoj konferenciju, u sjedištu vatrogasaca u Savskoj ulici.

Tomašević je na samom početku rekao kako će nevrijeme trajati do sutra te da su sve gradske službe i uredi angažirani i od Holdinga, Zrinjevca i Čistoće koji su svi na terenu.

"Preko noći je rast intervencija drastično porastao, udari vjetra bili su preko 100km/sat, čak 120km/h na Črnomercu, što je više od velike oluje 2023. kada su puhali vjetrovi snage 115 kn/h", rekao je Tomašević.

"Štete su zabilježne u svim dijelovima grada, ovako jaki vjetar potrajat će sve do sutra u podne. Pozivamo građane da ne budu vani na otvorenom prostoru jer postoji mogućnost od padanja stabala i lomljena skela koje mogu izazvati velike štete", upozorio je.

"112 primio je oko tisuću poziva, to je jako velika brojka, isti broj u ZG kao i u ostatku cijele Hrvatske, posebno preko noći. Imamo informaciju o nekoliko lakše ozlijeđenih i jedna teže, ali je izvan životne opasnosti.

Ozlijeđeno je dvoje vatrogasaca, jedan djelatnik Holdinga, dva djelatnika zagrebačkih cesta i ta bilanca će se stalno mijenjati jer ovo je izvještaj u tijeku nevremena, a ne nakon i dobro je da nema poginulih, jer u nevremenu 2023. godineje bilo dvoje poginulih.

Štete se kreću preko 150 vozila, preko 50 krovova je oštećeno, do danas je 360 intervencija hitnih službi i ovo je puno teža situacija od one u 2023. godini. U ovom trenutku hitne službe imaju 320 intervencija na čekanju te zaista molimo građane da budu strpljivi da dojavljuju samo po prioritetima".

Tomašević je rekao kako je na Sljemenu srušen veliki broj stabala te je u akciji HGSS koji raščišćaba. 110 učenika OŠ Rudeš i Katoličke škole koji su bili na školi u prirodi, će ostat će na Sljemenu do sutra, na sigurnom su, roditelji su obaviješteni i to je preuzeo Crveni križ. Žičara ne vozi, a sljemenska cesta je zatvorena i kada se steknu uvjeti oni će se spustiti dolje.

Rekao je kako je grad donio odluku da škole danas ne rade kako ne bi riskirali bilo kakve situacije, iako je moguće da djeca dođu u školu ako moraju i bit će organizirano čuvanje, isto tako i u vrtićima, ali preporuka je ako ne moraju, neka ne izlaze iz kuća.

"Imamo štete na 13 vrtića, 12 osnovnih i 9 srednjih škola, škole Remete i Markuševac imaju najveće oštećenje i tu ćemo raditi sanaciju u najkraćem mogućem roku čim to bude moguće, jer visinski radovi nisu mogući dok je ovako jak vjetar", rekao je gradonačelnik.

Zbog vjetra nije moguće raditi visinske radove, tako i na popravku električnih vodova na tramvajskim prugama. Angažirani su autobusi, a normalizacija prometa tramvaja očekujemo tek u ponedjeljak, rekao je gradonačelnik.

Brojni semafori su izvan pogona i sve službe radile su cijelu noć i nastavljaju danas i daju sve od sebe da sve vrate u normalu, rekao je Tomašević. Zrinjevac je imao 130 intervencija rezača, svi su maksimalno angažirani i pomažu vatrogascima kako bi se što prije normalizirao promet, no visinski radovi nisu mogući zbog vjetra. Broj stabala koji su srušeni je jako velik i građanima se ne preporuča izlazak u parkove i rekreacijska područja zbog straha od pada stabala.

Rekao je i kako postoji zastoj o odvozu otpada, zbog oštećenja vozila Čistoće i pada stabala na ceste, moramo voditi računa i o sigurnosti naših djelatnika.

Na gradskim grobljima i ovoga puta imamo dosta štete zbog pada stabala na nadgrobne spomenike no ispraćaji se odvijaju normalno. Sve gradske službe vode koordiniranu akciju i svi jedni drugima pomažu, rekao je Tomašević i zahvalio svima koji su cijelu noć raditi i nastavit će raditi još sigurno sljedeća dva dana. "Mi stalno imamo novu štetu, u svakom trenutku nastaje nova šteta i morat ćemo vjerojatno angažirati volontere Civilne zaštite za rasčišćavanje grada", rekao je Tomašević.

Šef zagrebačkih vatrogasaca izvijestio je o izuzetno teškoj noći i brojnim intervencijama u jako teškim i opasnim uvjetima.

"Mene su kolege zvali, 'Šefe ovo nije normano, netko će poginut'. Digli smo još jednu smjenu i sad će nas biti dvjesto. Najčešće intervencije su pad drveta, grana, krovova, crijepova, nadstrešnica. Mi zbog ovih teških uvjeta ne možemo odrađivati sve opasne intervencije, dajemo sve od sebe i hvala dečkima koji se trude i mi i sad imamo preko 300 intervencija na čekanju, oni nikad ne pitaju mi kažemo, kad je rat, rat je za sve. Ja sam ih pustio doma u tri, a oni su pitali, jel možemo još jednu intervenciju odraditi.