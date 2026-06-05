Iznad čuvenog Područja 51 u SAD-u snimljena misteriozna letjelica

Termalna snimka snimljena u blizini Područja 51 izazvala je široku raspravu među ljubiteljima zrakoplovstva jer se čini da prikazuje letjelicu koja ne odgovara nijednom javno poznatom dizajnu.

Snimka je objavljena na YouTube kanalu Project Fear 3. lipnja 2026. godine, kao najava videa koji je planiran za 5. lipnja. Anders Otteson s YouTube kanala Uncanny Expeditions, međutim, rekao je za portal The Aviationist da su snimka i materijal autentični.

Potvrda vjerodostojnosti

"Ono što mogu reći o tome jest sljedeće: Ovo je bila izvanredna snimka! Sreo sam se s tim timom koji je snimio materijal kako bih im pokazao potencijalne lokacije za promatranje oko perimetra Područja 51, nakon što sam ih upoznao s opremom koju često koristim za noćno praćenje neba, u ovom slučaju termalnim kamerama. Taj tjedan nismo vidjeli ništa posebno zanimljivo, ali nekoliko dana kasnije nazvali su me i pitali mogu li pogledati nešto što su zabilježili termalnim uređajem. Čim su poslali snimku, znao sam da gledamo nešto vrlo zanimljivo što dosad nije bilo zabilježeno", napisao je Otteson u odgovoru navedenom portalu.

Otteson je kasnije na Redditu napisao da "snimka autentična i njezina kopija već mjesecima stoji u mapi na mom računalu".

Što snimka prikazuje?

Prikazani termalni isječak nosio je natpis "Letjelica kakvu javnost dosad nije vidjela". Letjelica se čini potencijalno bez repnih površina, s krilima tipa prelomljenih delta krila i velikim kanardima.

Iz YouTube kanala Project Fear naveli su da je njihov tim koristio InfiRay termalni uređaj od 10 mikrona, Sony FX3 kameru s PVS-14 uređajem za noćni vid, s bijelim fosforom, te još jednu FX3 kameru sa standardnim objektivom.

"Za uspješnu termalnu snimku, zrakoplovi moraju biti relativno blizu promatrača, a ova letjelica koja je prošla bila je dovoljno nisko da su se kanardi jasno vidjeli zajedno s planformom", pojasnio je Otteson.

Teorije o misterioznoj letjelici

Vodeća teorija povezuje letjelicu s programom Zračnih snaga SAD-a Next Generation Air Dominance (NGAD) i nadolazećim američkim zrakoplovom šeste generacije F-47. Otteson je rekao da letjelica "pokazuje snažnu sličnost sa spekulativnim prikazima F-47 zrakoplova".

"Rekao sam im (timu Project Fear) da je ovo vjerojatno prvo javno opažanje NGAD tehnološkog demonstratora šeste generacije, prethodnika serijskog F-47", dodao je Otteson.

Dodatne rasprave na internetu fokusirale su se na kvalitetu slike, mogućnosti opreme i tvrdnje o vjerodostojnosti navedene snimke.

Druge teorije povezivale su snimku s J-20 borbenim zrakoplovom ili s maketom namijenjenom testiranju. Pojavile su se i usporedbe s izmišljenim F-19 konceptom. Naravno, službena identifikacija nije objavljena. Unatoč tome, snimka pruža rijedak uvid u zatvoreni svijet razvoja američkih naprednih letjelica na misterioznom području Groom Lakea u SAD-u.