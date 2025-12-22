Ubijen ruski general: Eksplodirala bomba ispod njegova automobila

Ruski general-pukovnik Fanil Sarvarov poginuo je u eksploziji bombe u Moskvi.

"Načelnik odjela za operativnu obuku Glavnog stožera ruskih oružanih snaga, general-pukovnik Fanil Sarvarov, preminuo je od posljedica zadobivenih ozljeda", priopćila je za Ria Novosti Svetlana Petrenko glasnogovornica Istražnog odjela.

Ruski general ubijen je u ponedjeljak ujutro u Ulici Jaseneva na jugu Moskve, nakon što je eksplozivna naprava detonirala ispod njegovog automobila.

"Istražitelji provode brojne istrage u vezi s ubojstvom. Jedna od njih je da su zločin orkestrirale ukrajinske obavještajne službe", rekla je Petrenko.

A car belonging to Major General was reportedly blown up in Moscow



Fanil Sarvarov serves as head of the Operational Training Directorate of the Russian Armed Forces and took part in the war in Ukraine.



A powerful explosion occurred in the courtyard of a… pic.twitter.com/LU97xADpxm — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025

Kako javljaju ruski mediji, pozivajući se na očevice, vozač je ušao u KIA Sorento i počeo voziti, a nekoliko metara kasnije automobil je eksplodirao. Sarvarov je bio zarobljen u vozilu, iz kojeg je izvučen i prevezen u bolnicu. Šrapneli su pogodili sedam parkiranih automobila.