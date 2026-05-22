Kako organizirati dvorišnu rasprodaju? Možete zaraditi i dobro se zabaviti

Htjeli biste se riješiti nekih stvari koje vam više ne trebaju, a nekome bi mogle baš dobro doći? Godinama zauzimaju prostor, skupljaju prašinu... a osim što biste raščistili garaže, tavane, spremišta... mogli biste, nadate se, možda nešto i zaraditi, a da se ne morate zamarati slanjem paketa.

Je li vam palo na pamet organiziranje dvorišne ili garažne rasprodaje?

Prizor je to koji se često viđa u američkim filmovima i serijama, ali u Hrvatskoj je i dalje rijetkost unatoč određenim iznimkama.

Važno je znati da je i ovdje ključ dobra priprema, a osim što možete zaraditi, mogli biste se i dobro zabaviti.

Koji su prvi koraci?

Da biste organizirali dvorišnu ili garažnu rasprodaju svojih stvari, trebate imati dvorište ili garažu i stvari za prodaju, a s nadležnim smo institucijama provjerili jesu li potrebne kakve dozvole i fiskalizacija. Rasprodaja se može protegnuti i na dva dana, može je organizirati i nekoliko osoba, ali drugi ljudi ne mogu donositi svoje stvari na prodaju jer nije riječ o buvljaku ili sajmu.

Prema propisima o porezu na dohodak primici od otuđenja osobne imovine ne smatraju se dohotkom pod uvjetom da se ne ostvaruju kao neki od izvora oporezivog dohotka (nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala i drugih primitaka sukladno Zakonu o porezu na dohodak). Također, primici ostvareni od otuđenja osobne imovine smatraju se poslovnim primicima od samostalne djelatnosti ako se prodaja obavlja kontinuirano, odnosno ako se naziru elementi samostalnosti, trajnosti s namjerom ostvarivanja dohotka/dobiti ili ako je to osnovna djelatnost poreznog obveznika, objasnili su za DNEVNIK.hr iz Porezne uprave.

Slijedom navedenog, pojašnjavaju, ako fizička osoba ostvari primitak po osnovi prodaje privatnih stvari (namještaj, knjige, ukrasni i uporabni predmeti, odjeća i obuća, alati, tepisi, kućanski aparati...), a koje je osobna imovina te fizičke osobe, tako ostvareni primitak ne podliježe obračunu, obustavi i uplati predujma poreza na dohodak pod uvjetom da ostvareni primitak nije u svezi s gospodarstvenom djelatnošću odnosno pod uvjetom da se ne naziru elementi samostalnosti, trajnosti s namjerom ostvarivanja dohotka ili dobiti te da se ne radi o osnovnoj djelatnosti poreznog obveznika.



Drugim riječima, ako izrađujete nakit, sapune ili slično, bez fiskalizacije ih ne možete prodavati na dvorišnoj rasprodaji, ali za prodaju starog namještaja, knjiga, ukrasnih i uporabnih predmeta, odjeće i obuće, alate, tepiha, kućanskih aparata... izdavanje računa nije potrebno.

Prilika za zaradu i druženje

Policiju je uvijek dobro obavijestiti, kao i susjede zbog moguće buke, većeg broja ljudi i vozila, bilo kakvih neugodnosti, a mogu vam i pomoći jer je važno na vrijeme, barem mjesec dana ranije, obavijestiti javnost o organiziranju dvorišne rasprodaje, a mogu biti od pomoći i za vrijeme njezina održavanja. Možda ih čak potakne da i sami organiziraju nešto slično.

Odrađen je time već i dio oglašavanja u čemu mogu pomoći i plakati i letci po kvartu te društvene mreže. Što se tiče vremena, vikend je najbolja prilika, od jutra, a imajte na umu i rezervnu opciju za prostor ili odgodu ako vrijeme bude loše.

Važno je napraviti popis svih stvari koje idu u prodaju kako bi poslije mogli napraviti inventuru, a u njega možete upisivati podatke i kada se određena stvar proda, kome je i za koliko prodana. Svi predmeti koji se stavljaju u prodaju moraju biti očišćeni, popravljeni i označeni te bi ih trebalo izložiti primjereno i po grupama.

Cijene predmeta ne bi smjele prelaziti 30 posto od cijene istovrsnog novog predmeta, a ovisit će o starosti i očuvanosti predmeta. Pripremite svakako dovoljnu količinu sitnog novca (kovanica i manjih novčanica) za vraćanje ostatka, a kao dobar trgovac omogućite i popuste i/li poklone ako netko kupi više stvari.