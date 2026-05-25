Tko koristi Vukovar za političku promociju? "Izgledalo je kao pozitivna akcija, pretvorilo se u blamažu"

Vukovarski SDP u ponedjeljak je priopćenjem najavio dolazak predsjednika stranke Siniše Hajdaša Dončića i koordinatorice Možemo! Sandre Benčić u Vukovar u sklopu zajedničke antiinflacijske kampanje te kritizirao “Vukovar Business Forum”, ustvrdivši da je ime “grada heroja” korišteno za promociju.

SDP Vukovar je u priopćenju kritizirao konferenciju “Vukovar Business Forum”, održane tjedan dana ranije, ustvrdivši da se “na prvi pogled pozitivna akcija" pretvorila u "još jednu u nizu blamaža” te da se ime “grada heroja” koristilo za političku promociju.

U priopćenju su prozvali gradonačelnika Vukovara Marijana Pavličeka (Hrvatski suverenisti) koji je u lipnju 2025. tu dužnost preuzeo od Ivana Penave (Domovinski pokret).

"Gradonačelnik se obratio panelistima rekavši da je Vukovar grad poljoprivrede i grad obuće. Vupik nam je kupila Podravka i postavlja se pitanje - kako to da Vupik nije pomogao boljoj povezanosti naših poljoprivrednika? Tvornica obuće Borovo rasprodaje svoja najvažnija prodajna mjesta i pitamo se - što je s kapacitetom tvornice, tj. cijelog područja tvornice koji je infrastrukturno opremljen i kapacitiran?", navodi se u priopćenju.

SDP tvrdi da je i sam prije dva mjeseca organizirao forum na koji su bili pozvani predstavnici gradskih tvrtki, gradski vijećnici, poduzetnici, gradonačelnik i gradska uprava, ali da je taj skup, kako navode, bio "sabotiran od gradske vlasti".

Vukovarski SDP: Tražimo bolje plaće

Iz SDP-a poručuju da Vukovar, uz porezne olakšice, jeftino zemljište i komunalije te državne pogodnosti, ima dobru cestovnu, željezničku i riječnu povezanost s ostatkom regije, Europskom unijom i svijetom. Smatraju da bi grad "zauzvrat trebao tražiti bolje plaće".

“Što tražimo zauzvrat kao grad heroj, kako nam svi tepaju? Tražimo 10 posto veću plaću od one koja je u branši”, naveli su.

U priopćenju tvrde da je Vukovar dobio “hrpu firmi u gospodarskoj zoni koje koriste olakšice”, a građanima, kako navode, isplaćuju minimalne plaće ili posluju s minusom, dok dio njih “sa svojom djelatnošću nije vezan za grad”.

SDP je prozvao aktualnu gradsku upravu zbog niza odluka koje su utjecale na kvalitetu života građana, među kojima navode odluku o ukidanju besplatnih vrtića i povećanje cijene za 20 posto, smanjenje plaća u gradskoj upravi, poskupljenje gradskog prijevoza za više od 100 posto i rast cijena komunalija.

Kritizirali su i tvrdnje o rekordnoj zaposlenosti u gradu, navodeći da “sve više Vukovaraca radi na sezoni ili se iseljavaju iz grada”, dok za minimalnu plaću u Vukovaru rade radnici iz drugih država.

