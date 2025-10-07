Tragedija u srcu Madrida: Urušio se strop šesterokatnice, više je nestalih i ozlijeđenih

Strop šesterokatnice u izgradnji djelomično se urušio u utorak u ulici Hileras, u četvrti Opera u središtu Madrida. U trenutku urušavanja, unutar zgrade bilo je sedam osoba, od kojih su tri ozlijeđene, a četiri se vode kao nestale, prema policijskim izvorima.

Vodiči pasa Nacionalne policije i dronovi Gradske policije trenutno rade na lociranju zarobljenih osoba. Prema podacima hitne službe Madrida, radnicima koji rade u zgradi nedostaju neki kolege.

Što se tiče ozlijeđenih, Civilna zaštita prethodno je izvijestila da je jednom radniku pružena liječnička pomoć zbog slomljene noge, a dvojica su prevezena u bolnicu s lakšim modricama.

Urušavanje zgrade u Madridu - 3 Foto: Afp

Radnici obližnjih trgovina rekli su za EFE da su čuli "bum" i da se odjednom počelo dizati "puno prašine" s "čudnim mirisom". Neki stanovnici morali su biti evakuirani dok se područje ne osigura i nisu mogli pristupiti svojim domovima.

Renovacija zgrade u hotel

Ulica Hileras nalazi se strogom središtu Madrida, između Plaza de Ópera i Puerta del Sol. Zgrada, u kojoj su se prije nalazili uredi, bila je u fazi renoviranja kako bi postala hotel.

Kao što je navedeno u informacijama na portalu za urbanističko planiranje i konzultacije s evidencijom Gradskog vijeća Madrida, osnivanje ugostiteljskih djelatnosti u zgradi odobreno je prošle veljače.

Tvrtka zadužena za projekt na svojoj web stranici navodi da planira izgraditi hotel s četiri zvjezdice nakon što se završe "sveobuhvatna obnova i strukturna konsolidacija" te "restrukturiranje i sanacija garaža". Web stranica Gradskog vijeća navodi da je prošlog lipnja obrađena deklaracija o aktivnosti za ugradnju toranjske dizalice unutar zgrade, piše Antena3.

Urušavanje zgrade u Madridu - 2 Foto: Afp

Predstavnici vlasti na mjestu nesreće

Predsjednica Zajednice Madrida, Isabel Díaz Ayuso, stigla je na mjesto incidenta. Prema regionalnim izvorima, trenutno prilazi kontrolnoj točki kako bi saznala više o situaciji. Mjesto događaja posjetili su i zamjenica gradonačelnika glavnog grada, Inma Sanz, i delegat za urbano planiranje, okoliš i mobilnost, Borja Carabante.

Što se tiče gradonačelnika Madrida, José Luis Martínez-Almeida, koji je bio u Londonu, obustavio je svoje sudjelovanje u inicijativi Bloomberg LSE European City Leadership Initiative kako bi se vratio u Madrid.