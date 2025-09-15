Dmitrij Medvedev, bivši predsjednik Rusije i sadašnji zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Ruske Federacije, komentirao je na Telegramu zadnji potez EU-a i operaciju Istočna straža.

"Estonski ministar obrane posjetio je Kijev. Taj potez shvaćen je kao prijeteća gesta. Nerijetko se čini da što je država manja, to njezini čelnici pokazuju više sklonosti nepromišljenim i naglim izjavama. Nova europska inicijativa Istočna straža također izaziva podsmijeh – djeluje tek kao blijedi ostatak nekadašnje koalicije voljnih.

No, ozbiljno govoreći, pokušaj da se ostvari ideja o zoni zabrane letenja nad Ukrajinom, uz mogućnost da zemlje NATO-a obaraju ruske bespilotne letjelice, značio bi samo jedno – izravan sukob NATO-a i Rusije. Stvari valja nazivati pravim imenom", napisao je i nastavio.

Upozorio je europske države da će progoniti svaku koja pokuša preuzeti njezinu imovinu nakon izvješća da Europska unija razmatra ideju o trošenju milijardi dolara zamrznute ruske imovine kako bi pomogla Ukrajini.

"Pitanje tzv. zajma Ukrajini osiguranog ruskom imovinom još je jedna prijeporna inicijativa koju razmatraju pojedini krugovi u Bruxellesu i nekim članicama Europske unije.

Ako bi došlo do takvog raspolaganja ruskom imovinom, Rusija bi, kako se poručuje, pravnim i političkim putem dosljedno progonila one koji bi pokušali prisvojiti njezinu imovinu – i to bez zastare, pred svim mogućim nacionalnim i međunarodnim sudovima".

Naglašava se i da u pojedinim slučajevima odgovor ne bi morao biti isključivo u okviru pravosudnih procesa.

"Austrijska ministrica vanjskih poslova Beate Meinl-Reisinger podsjetila je na nekadašnju diplomatsku važnost Beča. Gotovo dva mjeseca nakon što je izjavila da Austrija treba pristupiti NATO-u, sada tvrdi kako bi pregovori između Rusije i Ukrajine trebali biti održani upravo u Austriji, jer je riječ o neutralnoj državi koja, po njezinu mišljenju, ne bi trebala ulaziti u savez.

Istaknula je da se kategorički protivi mogućem članstvu. Čini se da je došlo do promjene stajališta – možda pod utjecajem šireg političkog razmišljanja i suočavanja s povijesnim iskustvima, koja uvijek ostaju važna lekcija", napisao je.

Nakon što je predsjednik Vladimir Putin 2022. poslao svoju vojsku u Ukrajinu, Sjedinjene Države i njihovi saveznici zabranili su transakcije s ruskom središnjom bankom i ministarstvom financija te blokirali 300 do 350 milijardi dolara ruske imovine, uglavnom europskih, američkih i britanskih državnih obveznica koje se drže u europskom depozitoriju vrijednosnih papira.

Reuters je izvijestio da predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen želi da Europska unija pronađe novi način financiranja ukrajinske obrane od Rusije uz korištenje zamrznute ruske imovine.