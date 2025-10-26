Rusija testirala "nepobjedivu raketu", Putin se hvali: "To nema nitko na svijetu"

Rusija je uspješno testirala svoju krstareću raketu na nuklearni pogon Burevestnik, sposobnu da nosi nuklearnu bojevu glavu, za koju Moskva tvrdi da može izbjeći svaki obrambeni sustav.

To oružje će početi i raspoređivati, rekao je u nedjelju predsjednik Vladimir Putin.

Ruski general Valerij Gerasimov, načelnik glavnog stožera ruskih oružanih snaga, rekao je Putinu da je raketa preletjela 14. 000 km i bila u zraku oko 15 sati kada je testirana 21. listopada.

Rusija tvrdi da je raketa 9M730 Burevestnik - koju je NATO nazvao SSC-X-9 Skyfall - "nepobjediva" za sadašnju i buduću proturaketnu obranu, s gotovo neograničenim dometom i nepredvidivom putanjom leta.

"To je jedinstveno oružje koje nitko drugi na svijetu nema", rekao je Putin, odjeven u kamuflažnu uniformu na sastanku na zapovjednom mjestu s generalima koji nadgledaju rat u Ukrajini, u izjavi koju je Kremlj objavio u nedjelju.

Putin je rekao da su mu neki ruski stručnjaci jednom rekli da takvo oružje vjerojatno nikada neće biti moguće napraviti, ali sada je, rekao je, završeno njegovo ključno testiranje.

Gerasimov je rekao da je projektil letio na nuklearni pogon i da je ovaj test bio drugačiji jer je letio na tako veliku udaljenost, premda je domet u biti neograničen.

Rekao je da bi mogao poraziti bilo koju proturaketnu obranu.

Putin je u srijedu nadgledao test ruskih strateških nuklearnih snaga na kopnu, moru i zraku kojim se uvježbava njihova spremnost i zapovjedna struktura.

"Naše moderne nuklearne snage odvraćanja su na najvišoj razini", rekao je Putin dodajući da je ona viša od bilo koje druge nuklearne sile.

Rusija i Sjedinjene Američke Države zajedno posjeduju oko 87 posto globalnog inventara nuklearnog oružja - dovoljno da višestruko unište svijet.

Rusija ima 5459 nuklearnih bojevih glava, dok Sjedinjene Američke Države imaju 5177, prema Federaciji američkih znanstvenika (FAS).

"Strateške snage sposobne su u potpunosti očuvati nacionalnu sigurnost Ruske Federacije i Saveza Rusije i Bjelorusije", rekao je Putin.