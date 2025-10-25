Nakon spektakularne pljačke Louvrea, jedno mjesto postalo je nova turistička atrakcija!

Cijeli tjedan turisti se okupljaju oko sada slavnog balkona kako bi ga fotografirali. Zbog velikog interesa, turistički vodiči pljačku i balkon čak su uključili u svoje obilaske. Vrijednost ukradenog nakita procijenjena je na 88 milijuna eura. Dosad nije pronađen ni nakit ni lopovi.

"Ono je prozor, iza balkona. To se dogodilo prošle nedjelje, prije gotovo tjedan dana. U 9:30 ujutro. Četiri lopova došla su kamionom koji su iznajmili, parkirali su točno ispod", govori Martha, turistički vodič.

"Bilo bi lijepo pronaći par dijamanata koji su im ispali putem", nada se David, turist iz SAD-a.



"Došli smo upravo iz Njemačke vidjeti sve ovo, jer i mi smo inspirirani tako da planiramo pljačku za sljedeću godinu", našalio se Benedick, turist iz Njemačke.

Mjesto na kojemu su pljačkaši navodno ušli u muzej Louvre

