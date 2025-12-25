Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija ZaHarova odbacila je u četvrtak izvješće Bloomberga o navodnim ruskim izmjenama američkog mirovnog plana za Ukrajinu.

"To su lažne vijesti", rekla je diplomatkinja na svom Telegram kanalu, a prenosi TASS. "Ovaj medij nema pouzdane izvore bliske Kremlju. Samo nepouzdane. A formulacija 'blizu Kremlju' je paravan za lažne vijesti", istaknula je.

Zelenski je 24. prosinca novinarima predstavio plan od 20 točaka o kojem je Ukrajina navodno raspravljala tijekom pregovora u SAD-u.

U vezi s ovim planom, Bloomberg je izvijestio da Rusija zahtijeva promjene, uključujući pooštravanje ograničenja za ukrajinske oružane snage, pozivajući se na izvor blizak Kremlju, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti. Prema pisanju Bloomberga, dokument, koji rusko vodstvo smatra "početnom točkom" za daljnje pregovore, izostavlja određene odredbe i ne rješava mnoga važna pitanja za Kremlj.

Kremlj i rusko Ministarstvo vanjskih poslova više su puta istaknuli da Moskva nije zadovoljna nizom odredbi u kijevskom planu. Rusija posebno zahtijeva potpuno povlačenje ukrajinskih trupa iz Donbasa, formalno odricanje Kijeva od članstva u NATO-u i ograničenja veličine ukrajinske vojske.