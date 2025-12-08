Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Posjet Francuskoj

Ministar Anušić iz Pariza za Dnevnik Nove TV o nabavci oružja, odgovorio je Milanoviću: "Čekalo se 20 godina"

Piše Josipa Krajinović/DNEVNIK.hr, 08. prosinca 2025. @ 20:22 komentari
Josipa Krajinović i Ivan Anušić - 2
Josipa Krajinović i Ivan Anušić - 2 Foto: DNEVNIK.hr
Reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinovic razgovarala je s potpredsjednikom Vlade i ministrom obrane Ivanom Anušićem o važnim ugovorima potpisanim u Parizu.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    KINA I JAPAN

    Sukob se pogoršava: "To signalizira potencijalni napad"
  2. Snažan potres pogodio Japan
    Oglasila se premijerka

    Snažan potres pogodio Japan, osjetio se i u Rusiji: Izdano upozorenje, cunami pogodio dijelove zemlje, evakuacija u tijeku
  3. Tragičan uspon na najviši vrh Alpa
    Ostavio djevojku da se smrzne

    Kamera uhvatila trenutke jeze u Alpama: "Jedna svjetiljka se odvaja i nastavlja sama, dok druga ostaje i gasi se"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić o vremenu u idućim danima
Vremenska prognoza
Jadran sunčan i topao, kopno pod maglom: Kada stiže prava zima?
Reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović - razgovor s ministrom obrane Ivanom Anušićem
Posjet Francuskoj
Ministar Anušić iz Pariza za Dnevnik Nove TV o nabavci oružja, odgovorio je Milanoviću: "Čekalo se 20 godina"
Poznati astronaut stigao u Zagreb, za Dnevnik Nove TV otkrio kada očekuje prve ljudske stanovnike u Svemiru: "To dolazi brže nego što mislimo"
nastup u Lisinskom
Poznati astronaut stigao u Zagreb, za Dnevnik Nove TV otkrio kada očekuje prve ljudske stanovnike u Svemiru: "To dolazi brže nego što mislimo"
Blagdanskog ugođaja nema bez novca: Svake se sekunde potrošilo 1400 eura, evo na što
Inflacija u naletu
Blagdanskog ugođaja nema bez novca: Svake se sekunde potrošilo 1400 eura, zna se i na što
Tisuće ljudi potpisale peticiju oko molitelja, pokretačica: "Očito puno ljudi osjeća tu frustraciju. Ipak, ne tražimo zabranu nego..."
Pokretačica za Dnevnik Nove TV
Tisuće ljudi potpisale peticiju za micanje molitelja: "Očito puno ljudi osjeća tu frustraciju. Ipak, ne tražimo zabranu nego..."
Ivica Puljić o strategiji Donalda Trumpa i razdoru između SAD-a i Europe
Analiza iz Washingtona
Analiza kontroverznog dokumenta: "Budite sigurni da Vladimir Putin otvara bocu šampanjca"
Japan tvrdi da s kineskog nosača zrakoplova nastavljaju intenzivne zračne operacije
KINA I JAPAN
Sukob se pogoršava: "To signalizira potencijalni napad"
Snažan potres pogodio Japan!
Oglasila se premijerka
Snažan potres pogodio Japan, osjetio se i u Rusiji: Izdano upozorenje, cunami pogodio dijelove zemlje, evakuacija u tijeku
Pokrenuta peticija za zabranu molitelja na trgovima: Oglasili se Vitezovi
Prikupljanje potpisa
Peticija za zabranu molitelja na trgovima već skupila impresivan broj potpisa: Oglasili se Vitezovi
Objavljene jezive snimke: Kamera snimila trenutke tragičnog uspona na Grossglockner
Ostavio djevojku da se smrzne
Kamera uhvatila trenutke jeze u Alpama: "Jedna svjetiljka se odvaja i nastavlja sama, dok druga ostaje i gasi se"
U centru grada legalno prodavao drogu
U Dnevniku Nove TV
FOTO Nakon otkrića Poziva Domagoja Mikića: Policija upala u trgovinu, ovo se prodavalo legalno!
U tijeku su uhićenja na području Osijeka i Tenje: Nova akcija USKOK-a
Nova akcija USKOK-a
Zbog tone marihuane uhićenja u Osijeku i Tenji: Poznato u što su osumnjičenici ulagali novac
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Japan tvrdi da s kineskog nosača zrakoplova nastavljaju intenzivne zračne operacije
KINA I JAPAN
Sukob se pogoršava: "To signalizira potencijalni napad"
Snažan potres pogodio Japan!
Oglasila se premijerka
Snažan potres pogodio Japan, osjetio se i u Rusiji: Izdano upozorenje, cunami pogodio dijelove zemlje, evakuacija u tijeku
U tijeku su uhićenja na području Osijeka i Tenje: Nova akcija USKOK-a
Nova akcija USKOK-a
Zbog tone marihuane uhićenja u Osijeku i Tenji: Poznato u što su osumnjičenici ulagali novac
show
Patrizio Ratto u prvoj polufinalnoj emisiji showa Supertalent
''volim te više nego ikada!"
Što se ovdje dogodilo?! Maja je pojurila za njim na binu, a onda je uslijedio show!
Kylie Jenner zablistala je u crvenom kožnom topu s dubokim dekolteom
provokativna kylie
Ispod nije nosila ništa! Raskopčani zip kožne jakne istaknuo bujno poprsje mlade milijarderke
Marko Perković Thompson najavio koncert u Poreču
fanovi oduševljeni!
Thompson najavio novi koncert, sam je objavio vijest: ''Bilo je i vrijeme...''
zdravlje
GLP-1 terapija za mršavljenje: Evo što se dogodilo troje ljudi koji su je isprobali!
Dobro je znati!
GLP-1 terapija za mršavljenje: Evo što se dogodilo troje ljudi koji su je isprobali!
Zašto urin smrdi na ribu ili amonijak i što to znači za vaše zdravlje?
Od hrane do ozbiljnih bolesti
Zašto urin smrdi na ribu ili amonijak i što to znači za vaše zdravlje?
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
Ovako se Balkanac prevozi Mercedes! Scena nasmijala cijelu regiju
Urnebesno
Ovako Balkanac prevozi Mercedes! Scena nasmijala cijelu regiju
Mladi vozač nasmijao promet natpisom na vozilu! Pogledajte što je napisao
Urnebesno
Mladi vozač nasmijao promet natpisom na vozilu! Pogledajte što je napisao
Konobar u poznatom njujorškom restoranu progovorio na hrvatskom i oduševio sve prisutne
Reakcije gostiju su sve
Konobar u poznatom njujorškom restoranu progovorio na hrvatskom i oduševio sve prisutne
tech
Ove dvije generacije sve češće obolijevaju od rijetkog oblika raka čiji se simptomi lako mogu krivo interpretirati
Novo istraživanje upozorava
Ove dvije generacije sve češće obolijevaju od rijetkog oblika raka čiji se simptomi lako mogu krivo interpretirati
Ukrajinci sada imaju širok raspon oružja dugog dometa za napade duboko u ruski teritorij
Neprestano razvijaju nova rješenja
Ukrajinci sada imaju širok raspon oružja dugog dometa za napade duboko u ruski teritorij
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
Jedinstveno nalazište
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
sport
SuperSport Hrvatski nogometni kup: Parovi četvrtfinala su poznati, pogledajte ih
Kome ide Rabuzinovo sunce?
Izvučeni parovi četvrtfinala Kupa: Dinamo protiv četvrtoligaša, Hajduku najgori mogući ždrijeb!
Predator maltretirao djevojku u centru Londona i zauvijek požalio nakon što ga je vidio hrvatski MMA borac
heroj ulice
VIDEO Predator maltretirao djevojku u centru Londona i zauvijek požalio nakon što je naišao hrvatski MMA borac
Igrači Reala zakačili se u svlačionici, letjele boce, Alonsa nitko više ne sluša
KAOS U MADRIDU
Igrači Reala zakačili se u svlačionici, letjele boce, Alonsa nitko više ne sluša
tv
U dobru i zlu: Možda im se na kraju sreća i osmjehne - ipak su oni Sriće
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Možda im se na kraju sreća i osmjehne - ipak su oni Sriće
Supertalent: Spektakl u prvom polufinalu Supertalenta!
MAESTRALNI NASTUPI!
Spektakl u prvom polufinalu Supertalenta!
MasterChef: Kandidati MasterChefa zaigrali novu igru! Tko najbolje imitira članove žirija?!
GUESS THE CHEF
Kandidati MasterChefa zaigrali novu igru! Tko najbolje imitira članove žirija?!
putovanja
Lako i jednostavno: domaći likeri kao božićni poklon
Domaće i fino
Lako i jednostavno: Domaći likeri kao savršen božićni poklon
Sokol kula: Lijepa ratnica s hrvatskog juga koja pruža pogled koji nikada nećete zaboraviti
Vrijedi posjetiti
Sokol kula: Lijepa ratnica s hrvatskog juga koja pruža pogled koji nikada nećete zaboraviti
Čokoladne kuglice s orasima recept
Božanstveni okus
Ove kuglice od čokolade i oraha su prefine, lako ih je napraviti – ne morate čak ni paliti pećnicu
novac
Martina Ćustić stvorila kremu kako bi pomogla svojoj kćeri: "Ovo je moj doprinos svima koji se bore sa sličnim tegobama“
Inspirativna priča
Martina Ćustić stvorila kremu kako bi pomogla svojoj kćeri: "Ovo je moj doprinos svima koji se bore sa sličnim tegobama“
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Austrijski milijarder i bivši vlasnik Pornhuba zainteresiran za imovinu Lukoila
neočekivan kupac
Austrijski milijarder i bivši vlasnik Pornhuba zainteresiran za imovinu Lukoila
lifestyle
Ulična moda trudnica iz Zagreba u pletenoj haljini
I visoke čizme
Trudnica iz Zagreba vrhunski se sredila, nosi najpoželjniju zimsku haljinu, i to kratki model
Popis recepata za kolače s orasima
Omiljeni sastojak
Za vas smo pripremile popis od 17 fantastičnih recepata za kolače s orasima
Laura Gnjatović u bundi i trapericama na zagrebačkoj špici
I raskošna bunda
Laura Gnjatović: Uske traperice i ženstvene čizme nepogrešiva su kombinacija za zagrebačku špicu
sve
SuperSport Hrvatski nogometni kup: Parovi četvrtfinala su poznati, pogledajte ih
Kome ide Rabuzinovo sunce?
Izvučeni parovi četvrtfinala Kupa: Dinamo protiv četvrtoligaša, Hajduku najgori mogući ždrijeb!
Predator maltretirao djevojku u centru Londona i zauvijek požalio nakon što ga je vidio hrvatski MMA borac
heroj ulice
VIDEO Predator maltretirao djevojku u centru Londona i zauvijek požalio nakon što je naišao hrvatski MMA borac
Ulična moda trudnica iz Zagreba u pletenoj haljini
I visoke čizme
Trudnica iz Zagreba vrhunski se sredila, nosi najpoželjniju zimsku haljinu, i to kratki model
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene