Ministar Anušić iz Pariza za Dnevnik Nove TV o nabavci oružja, odgovorio je Milanoviću: "Čekalo se 20 godina"

Hrvatski premijer Andrej Plenković sastao se u Parizu s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Potpisali su važne ugovore o nabavi novog oružja za hrvatsku vojsku i obranu. Osim ugovora razgovarali su i o brojnim geopolitičkim temama, od rata u Ukrajini do stanja na Zapadnom Balkanu.

Potpisan je ugovor za nabavu samohodnih haubica Caesar MK2 za Hrvatsku vojsku i Pismo namjere o nabavi poboljšanih sposobnosti zrakoplova Rafale za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Macron je izjavio da je područje obrane, stup odnosa dviju država.

Reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović razgovarala je u Parizu s potpredsjednikom Vlade i ministrom obrane Ivanom Anušićem.

Josipa Krajinović i Ivan Anušić - 2 (Foto: DNEVNIK.hr)

"Radi se o ugovoru vrijednom 328 milijuna eura. Nije to samo 18 haubica, to je ukupno 90 raznih vozila i sustava koji prate te haubice. Od radarskih sustava, od sustava veze, od sustava logistike praćenja tih haubica. One stižu kod nas, obuka će se paralelno razvijati prije nego što one budu stigle", kazao je Anušić.

Josipa Krajinović i Ivan Anušić - 5 Foto: DNEVNIK.hr

"Naravno, naša vojska će koristiti taj sustav koji je generalno jedan od najbitnijih sustava artiljerijskog djelovanja oružanih snaga tako da bez haubice 155 milimetara vojska nije ista", poručuje ministar.

Na pitanje zašto Francuska i zašto nismo ostali u igri s Njemcima i ne bi li bilo lakše i za održavanje i za dijelove, ministar je odgovorio da se njihove pancer haubice nisu pokazale onako kako se očekivalo od njih.

Josipa Krajinović i Ivan Anušić - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Posebno je problematičan sustav održavanja. I u ovom trenutku francuske haubice su nastavak naše strateške suradnje između Hrvatske i Francuske i kad govorim naravno i o drugim sustavima obrane koje smo kupovali od njih i koje ćemo kupovati", napominje.

A što je s protuzračnom obranom srednjeg dometa? "Sustav protuzračne obrane srednjeg dometa je u fazi ugovaranja, pregovaranja i strateške studije koje naše Oružene snage rade, ta strateška studija je gotova, nakon te studije će se odlučivati o određenim punudama i određenim našim specifičnim potrebama, koji sustav nam najbolje nam koristi"

Josipa Krajinović i Ivan Anušić - 2 (Foto: DNEVNIK.hr)

I to nam je prioritet, kaže ministar i dodaje: "Mi smo u ovom trutku opremljeni protuzračnim sustavima, ali kratkog dometa, no mi sada moramo nabavljati sustave srednjeg dometa".

Hrvatski izvoz dronova dobra je izvozna priča, a na hrvatsko-francuskom forumu u ponedjeljak je bilo desetak tvrtki.

"Oni su nastavili svoje razgovore, nastavili svoje sastanke, sigurno sam da su oni dogovorili konkretniju suradnju, a ta suradnja već na jednoj razini i postoji", rekao je ministar.

Što se tiče nabave naoružanja, evo što kaže ministar kako stojimo u odnosu na države iz okruženja: "Komentirati koliko susjedna država ima, koliko mi imamo u ovom trenutku, ne možemo i ne treba na takav način komentirati. Mi imamo našu strategiju. Mi smo u fazi modernizacije. Hrvatska se oprema i Hrvatska kontinuirano investira, ulaže i Hrvatska će to nastaviti raditi."

"Modernizacija Hrvatske vojske i pravca Hrvatske vojske s istočne na zapadnu tehnologiju je u procesu. Danas je potpisano i pismo namjere, koje smo potpisali za opremanje Rafala. Ulaže se dosta novca, milijardu i 900 milijuna eura je ukupno ugovoreno i mi ćemo ta sredstva utrošiti", istaknuo je.

Josipa Krajinović i Ivan Anušić - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Sljedeće na redu za modernizaciju je Hrvatska rata mornarica i uskoro ćemo objaviti i javnost upoznati u kom smjeru idemo s nabavkom dviju korveta", ističe.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović je rekao da će novo naoružanje stići tek za pet godina, a da do tada mogu izbiti dva svjetska rata.

"Tenkovi ću doći prije nego prođe pet godina, ali na žalost, situacija je takva. 20 godina se čekalo s modernizacijom vojske i ako želite kupiti vrhunsku opremu, ako želite kupiti najbolje što možete na tržištu kupiti, nažalost mora se čekati, to je tako. Nije to samo za hrvatske potrebe, to je tako za sve potrebe. Čak će i Njemačka čekati da kupi novo naoružanje".

Ministar odlazi na svečanu večeru kojoj je domaćin Macron, tamo će biti stotinjak uzvanika, a hrvatsko izaslanstvo ostaje još sutra u Parizu, dok popodne Plenković odlazi za Berlin.