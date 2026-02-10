Svi žele biti youtuberi, rijetki znaju što to zaista znači

Promjena navika, ali i cijelog medijskog sustava, najbolje se vidi kroz karijeru jednog od pionira profesionalnog podcastinga u Hrvatskoj.

Marko Petrak danas je najpoznatiji kao suosnivač i jedno od najprepoznatljivijih lica Podcast Inkubatora, prve profesionalne podcast platforme u Hrvatskoj, te kao jedan od pionira dugog, razgovornog formata na YouTubeu, koji je podcasting iz niše doveo u mainstream i oblikovao novu generaciju digitalnih kreatora.

Marko Petrak, Podcast Inkubator (Foto: Podcast Inkubator)

Bez plana B, ali s jasnom idejom

Nakon godina rada u novinarstvu 2017. godine Petrak napušta stabilnu poziciju glavnog urednika i odlučuje se na potpuni zaokret. Bez sigurnosne mreže, ali s jasnom vizijom.

Iza sebe ostavlja dotadašnju karijeru kako bi izgradio novu platformu – Podcast Inkubator. Ideja od početka nije bila hobi, nego održiv posao. Proces "izranjanja", kako ga opisuje, bio je dug i zahtjevan, ali očekivan.

Kad je platforma napokon postala financijski stabilna, sve je, kaže, bilo lakše. No život mu se iz temelja promijenio.

YouTube kao prirodni dom sadržaja

YouTube Petrak prati od samog početka. Već tada bilo mu je jasno da će upravo ta platforma postati ključni medij za videosadržaj.

Razlog vidi u slobodi koju nudi. Sadržaj se gleda kad korisnik želi, koliko želi, bez klasičnog uredničkog filtra. Na YouTubeu prolazi ono što publika stvarno želi gledati, a ne ono što netko misli da bi trebala.

Upravo zato smatra da će svi mediji, žele li opstati, morati ozbiljno računati na YouTube. Klasične televizije sve teže prate navike publike, a mlađe generacije televizijski program gotovo uopće ne konzumiraju.

Podcast Inkubator (Foto: Podcast Inkubator)

Gledamo, slušamo ili oboje

Dugo se smatralo da je YouTube platforma koju uglavnom slušamo u pozadini. Danas se i to mijenja.

Nova generacija YouTube gleda na velikim ekranima, kao primarni videomedij. Istovremeno, platforma ostaje prisutna i u svakodnevnim situacijama: u automobilu, tijekom treninga ili rada. YouTube je istovremeno sadržaj i pozadina života.

Zbog kraće pozornosti mlađe publike platforma se prilagodila i uvela kraće formate poput Shortsa. Ipak, Petrak smatra da su duži formati i dalje najveća snaga YouTubea, što potvrđuje i širenje publike na sve dobne skupine.

Podcast Inkubator (Foto: Podcast Inkubator)

Kad prekidi postanu frustracija

Kako YouTube postaje dio svakodnevice, sitne digitalne smetnje sve više dolaze do izražaja. Oglasi i prekidi posebno su iritantni kada sadržaj pratimo dok vozimo, treniramo ili radimo nešto treće.

Iako je riječ o poslovnom modelu platforme, korisnici danas imaju izbor. Rješenja poput YouTube Premiuma omogućuju gledanje i slušanje sadržaja bez prekida, u pozadini i offline, a to bitno mijenja iskustvo.

U tom kontekstu, partnerstvo A1 Hrvatska i YouTubea donosi dodatnu vrijednost korisnicima. A1 je prvi telekom u Hrvatskoj koji u svojoj ponudi ima YouTube Premium, čime digitalni sadržaj postaje dostupniji, jednostavniji i ugodniji za korištenje, a prvih šest mjeseci možete ga koristiti bez naknade.

Djeca žele biti youtuberi, ali…

Sve više djece danas sanja karijeru youtubera. No Petrak upozorava da taj posao ima dvije strane medalje.

Javna izloženost, negativni komentari, neprestani rad i mala šansa za komercijalni uspjeh realnost su tog posla. Većina nikada ne dođe do razine od koje se može živjeti.

S druge strane, oni koji uspiju, dobivaju slobodu kakvu rijetko koji posao nudi. Rade ono što vole i sami odgovaraju za svoj uspjeh ili neuspjeh. Upravo zato važno je biti iskren prema mladima i objasniti im što taj put zaista znači.

Iza kamere je većina posla

Romantična slika YouTube kreatora često skriva stvarnost.

Podcast Inkubator danas zapošljava 16 ljudi, a Petrakov posao daleko nadilazi pojavljivanje pred kamerom. Većinu dana provodi u uredu, baveći se koordinacijom, prodajom, marketingom i planiranjem.

Snimanje podcasta tek je mali dio procesa. Nakon toga slijede reakcije publike, komunikacija na društvenim mrežama, priprema novih epizoda i dogovaranje gostiju. Radni dan u ovom poslu, priznaje, praktički ne prestaje.

Više mira, manje buke

U svijetu prepunom informacija Petrak smatra da je pravi luksuz danas mir.

Ljudi su zatrpani sadržajem, a telefoni su postali produžetak ruke. Granica između digitalnog i stvarnog života sve je tanja, zbog čega odgovornost leži i na kreatorima i na publici.

Digitalni sadržaj, zaključuje, trebao bi biti dodatak stvarnom životu, a ne njegova zamjena. A u tom svijetu mogućnost konzumacije sadržaja bez prekida postaje sve važnija.

Što će biti sljedeći veliki tehnološki iskorak, Petrak ne pokušava predvidjeti. Umjesto toga fokusira se na ono što najbolje zna – stvaranje sadržaja koji ljudi žele pratiti. Bez buke. Bez prekida.