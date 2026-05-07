Novi skandal IDF-a u Libanonu: Izraelski vojnik cigaretom oskvrnuo kip Djevice Marije

Izraelska vojska (IDF) pokrenula je hitnu istragu nakon što se društvenim mrežama proširila fotografija vojnika koji oskvrnjuje kip Djevice Marije u južnom Libanonu. Na fotografiji se vidi vojnik koji stavlja cigaretu u usta kipa, dok drugu puši sam. Incident se dogodio u selu Debel, mjestu s većinskim kršćanskim stanovništvom, koje je proteklih tjedana postalo poprište sustavnih provokacija i razaranja.

Ovo je samo posljednji u nizu incidenata koji su izazvali bijes kršćanske zajednice. Podsjetimo, prošlog su mjeseca dvojica vojnika snimljena kako maljem razbijaju kip Isusa u istom selu. Zbog globalnog pritiska i osude iz ureda premijera Benjamina Netanyahua ti su vojnici uklonjeni s dužnosti i osuđeni na 30 dana zatvora.

Ipak, analitičari upozoravaju na paradoks izraelskog vojnog pravosuđa: dok se vojnici ekspresno kažnjavaju zbog incidenata koji štete ugledu države u očima Zapada, istrage o ubojstvima civila gotovo nikada ne rezultiraju optužnicama.

Sustavno uništavanje: Nestaju stoljeća povijesti

Osim vjerskih provokacija, selo Debel suočava se s humanitarnom katastrofom. Libanonski mediji navode da su izraelske trupe bagerima uništile solarne panele koji napajaju gradski vodovod, te ostavile stanovnike bez pitke vode. Uništeni su domovi, ceste i nasadi maslina, što budi strah da se raseljeni Libanonci više neće imati kamo vratiti, piše Al Jazeera.

Situacija nije ništa bolja ni u Gazi, gdje su razmjeri vjerskog zatiranja zastrašujući:

uništavanje džamija: v iše od 800 džamija sravnjeno je sa zemljom, uključujući Veliku džamiju Omari, staru 1400 godina.

iše od 800 džamija sravnjeno je sa zemljom, uključujući Veliku džamiju Omari, staru 1400 godina. udar na kršćansku baštinu: pogođeno je nekoliko crkvi, među kojima i crkva Svetog Porfirija, treća najstarija crkva na svijetu.

pogođeno je nekoliko crkvi, među kojima i crkva Svetog Porfirija, treća najstarija crkva na svijetu. nasilje nad klerom: dokumentiran je porast napada na kršćanske hodočasnike i svećenstvo u Jeruzalemu, uključujući i brutalan napad na francusku časnu sestru koju je napadač oborio na pod i cipelario.

Politička osuda s figom u džepu?

Iako izraelske vlasti brzo osuđuju takve incidente kada privuku globalnu pozornost – poput incidenta na Cvjetnicu kada je latinskom patrijarhu onemogućen pristup bazilici Svetog groba – kritičari tvrde da se radi o kontroli štete.

Dok se u Gazi broj žrtava penje iznad 72.000, uz sustavno brisanje kulturnog i vjerskog identiteta, izolirani slučajevi kažnjavanja vojnika zbog oskvrnuća kipova čine se kao pokušaj očuvanja međunarodne simpatije, dok se na terenu nastavlja politika "spaljene zemlje".