Ratni zločinac general Pavković prijevremeno izlazi na slobodu, Vučić poručio: "Moja molba je prihvaćena"

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u petak da je Mehanizam u Haagu donio odluku da prijevremeno bude pušten na slobodu general Nebojša Pavković koji je, kako je naveo, u lošem zdravstvenom stanju.

"Donesena je odluka da Pavković prijevremeno bude na slobodi. Po mojoj molbi i mnogih ljudi, zbog lošeg zdravstvenog stanja, molba je prihvaćena", rekao je.

Tamošnje ministarstvo pravosuđa radi na aneksu koji se šalje Mehanizmu u Haagu, nakon čega dolazi njihov odgovor, naveo je Vučić koji sudjeluje na Općoj skupštini UN-a.

"I onda možemo ići po generala Pavkovića, da ugleda sunce slobodne Srbije za koju se toliko borio, junački te 1999. godine. Ne znam i nisam liječnik, ali želim mu dug život, bolje zdravlje, i sretan sam što je dočekao dan da slobodno nebo svoje zemlje gleda baš sa slobodnog tla svoje Srbije", rekao je Vučić, javlja Blic.

Žalbeno vijeće Haaškog tribunala potvrdilo je 2014. godine Pavkovićevu kaznu od 22 godine zatvora u Finskoj zbog zločina protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja, uključujući ubojstva, progon, deportacije i prisilni transfer.

Teške ratne zločine počinio je nad civilnim stanovništvom tijekom rata na Kosovu.