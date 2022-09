Ukrajinske snage nalaze se u jakoj protuofenzivi, oslobođeno je tisuću četvornih metara okupiranog teritorija. Poslana poruka mira kraljice Elizabete II. iz Drugog svjetskog rata.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da je Ukrajina ponovno zauzela više od 1000 četvornih kilometara teritorija tijekom prošlog tjedna.

Dodao je i da ukrajinske snage nastavljaju s protuofenzivama u sjeveroistočnoj regiji Harkiva, a nastavljen je i kontinuirani pritisak na ruske snage na jugu zemlje.

"Naši heroji već su oslobodili desetke naselja. I danas se to kretanje nastavilo, ima novih rezultata", rekao je Zelenskij i potvrdio da su SAD najavile vojnu pomoć od 675 milijuna dolara uz milijardu dolara koju će Ukrajina dobiti iz paketa koji su sastavile brojne europske zemlje.

Prema najnovijem redovitom izvještaju ukrajinskog ministarstva obrane, u borbama je ubijeno dodatnih 650 ruskih vojnika, a brojke objavljene na twitteru govore da su gubici ruskih snaga od početka rata dosegli 51.900.

Objavu su započeli citatom iz radijske emisije iz Drugog svjetskog rata koju je kraljica Elizabeta II. uputila djeci Commonwealtha u listopadu 1940., dok je još bila princeza.

"Kada dođe mir, zapamtite da će biti na nama, današnjoj djeci, da učinimo svijet sutrašnjice boljim i sretnijim mjestom".

"When peace comes, remember it will be for us, the children of today, to make the world of tomorrow a better and happier place."

