Video nekadašnjeg vođe nacionalističkog pokreta Svjetla Rusija i dobrovoljca u Donbasu Igora Manguševa koji se pojavio na društvenim mrežama izazvao je veliki šok.

Na snimci Igor Mangušev pokazuje lubanju ukrajinskog vojnika govoreći kako se Ukrajina mora ne samo denacificírati nego potpuno uništiti.

Dok to govori Rus u rukama navodno drži lubanju koja pripada ukrajinskom vojniku.

Video je na svom Twitteru objavio Anton Geraščenko, savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova, napisavši da se radi o ruskom neonacistu Igoru Manguševu.

Russian neoNazi Igor Mangushev holds a skull. He claims it belonged to one of Azovstal's Defenders and confesses murder.



I do hope it's fake but we all remember videos of our soldiers being castrated and killed, their heads put on rods and hung on fences...#RussiaIsANaziState pic.twitter.com/13nhSmV00a

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 28, 2022

"Mi smo živi, a ovaj tip je mrtav i neka gori u paklu. Od njegove lubanje napravit ćemo pehar. Rusija se bori protiv Ukrajine kao antiruske države. Ovo je tragedija ukrajinskih vojnika. Nije nas briga koliko ih ima, moramo ih ubiti", rekao je u snimci.

"Nadam se da se radi o lažnoj snimci, odnosno lubanji koja ne pripada ukrajinskom vojniku, ali svi znamo za snimke na kojima se naši vojnici kastriraju i ubijaju, njihove glave stavljaju na šipke i vješaju na ograde", napisao je Geraščenko.