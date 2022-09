Izrazi sućuti kraljevskoj obitelji i britanskom narodu zaredali su u četvrtak navečer iz Europe i svijeta nakon objave vijesti o smrti kraljice Elizabete II u dobi od 96 godina.

Američki predsjednik Joe Biden i prva dama Jill Biden objavili su priopćenje o kraljičinoj smrti, opisujući je kao "više od monarha".

U priopćenju Bijele kuće stoji: "U svijetu stalnih promjena, ona je bila stalna prisutnost i izvor utjehe i ponosa za generacije Britanaca, uključujući mnoge koji nikada nisu upoznali svoju zemlju bez nje.

"Trajno divljenje prema kraljici Elizabeti II. ujedinilo je ljude diljem Commonwealtha. Sedam desetljeća njezine vladavine koja je stvarala povijest svjedočilo je o dobu ljudskog napretka bez presedana. Bila je prvi britanski monarh s kojim su ljudi diljem svijeta mogli osjetiti osobnu i neposrednu povezanost - bilo da su je čuli na radiju kao mladu princezu kako govori djeci Ujedinjenog Kraljevstva, ili su se okupili oko svojih televizora na njezinoj krunidbi , ili gledali njezin posljednji božićni govor ili njezin platinasti jubilej na svojim telefonima. Ona je pak cijeli život posvetila njihovoj službi".

Bivši američki predsjednik Barack Obama i njegova supruga Michelle uputili su iskrenu počast kraljici, opisujući je kao "svjetionik nade i stabilnosti".

"Imali smo sreće upoznati je i puno nam je značila. Kad smo tek započinjali kao predsjednik i prva dama, poželjela nam je dobrodošlicu na svjetsku pozornicu raširenih ruku i iznimno velikodušno. Neprestano smo bili zadivljeni njezinom toplinom, načinom na koji je ljude opuštala i kako je unosila svoj humor i šarm u trenutke velike pompe".

"Tijekom svoje izvanredne 70-godišnje vladavine vodila je Britaniju kroz transformacije s nepogrešivom ljupkošću, dostojanstvom i istinskom brigom za dobrobit svih svojih ljudi", poručio je bivši američki predsjednik Bill Clinton.

Bivši šef francuske države Nicolas Sarkozy oglasio se nakon kraljičine smrti, pozdravio je njezinu ostavštinu kazavši da je Elizabeta II. "bila simbol nepobjedivog prijateljstva britanskog i francuskog naroda".

Oglasio se i premijer Plenković

"Kraljica Elizabeta je žena koja je pisala povijest", poručio je njemački predsjednik Frank -Walter Steinmeier.

"Naše su misli s kraljevskom obitelji i svima onima koji žale za kraljicom Elizabetom II. u Ujedinjenom Kraljevstvu i diljem svijeta. Jednom prozvana Elizabeta Postojana, svojom službom i predanošću uvijek nam je pokazala važnost trajnih vrijednosti u modernom svijetu", kazao je Charles Michel, predsjednik Europskog vijeća.

"Njezino Veličanstvo kraljica Elizabeta II. naraštajima je bila izvor nadahnuća generacijama. Njezin primjer vodstva i služenja svojoj naciji ostat će trajna ostavština. Izražavam najiskreniju sućut kraljevskoj obitelji i i britanskom narodu", poručio je predsjednik vlade RH Andrej Plenković na Twitteru.

Oglasila se i bivša predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović napisavši na Twitteru da je duboko ožalošćena zbog smrti Njezinog Veličanstva Kraljice Elizabete II., istinskog vođe i izvanredne žene koju je imala čast i privilegiju upoznati.

"Dojmio me se njen duh, toplina i ljubaznost. Zaista će nam nedostajati", poručila je.

Premijerka Liz Truss dala je izjavu nakon smrti kraljice, rekavši da je to veliki šok za naciju i svijet.

"Svi smo shrvani. Kraljica je bila kao stijena na kojoj je izgrađena moderna Britanija i sam duh Velike Britanije", izjavila je premijerka. Naglasila je da je samo prije dva dana bila u Balmoralu kako bi se sastala s kraljicom kako bi položila prisegu kao premijerka.

Dan velikog gubitka

"Kraljičina predanost dužnosti bila primjer svima i danas je dan velikog gubitka", rekla je premijerka. Odala je počast kralju Charlesu, rekavši da se zemlja sada mora ujediniti kako bi ga podržala i ponudila svoju lojalnost i odanost.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je: "Njezino Veličanstvo kraljica Elizabeta II. utjelovljuje kontinuitet i jedinstvo britanske nacije više od 70 godina. Pamtim je kao prijateljicu Francuske, dobrodušnu kraljicu koja je ostavila trajan dojam na svoju zemlju i svoje stoljeće".

"Vladavina kraljice Elizabete II. obuhvatila je svemirske letove prije Sputnika i Explorera 1. Dok se pridružujemo svijetu u obilježavanju njezinog odlaska, dirnuti smo radoznalošću koju je Njezino Kraljevsko Visočanstvo pokazalo našim istraživačima tijekom godina", piše u tvitu NASA-e.

Queen Elizabeth II's reign spanned all of spaceflight, predating both Sputnik and Explorer 1.



Papa Franjo je rekao da je duboko ožalošćen smrću kraljice Elizabete II. Također je odao priznanje njezinoj "neumornoj službi za dobro Britanije i Commonwealtha".

Kraljica se s papom Franjom susrela u Vatikanu u travnju 2014. i dala mu košaru s hranom punu lokalnih delicija te bocu viskija Balmoral.

"S dubokom tugom smo doznali za smrt Njezinog Veličanstva Kraljice Elizabete II. U ime naroda izražavamo iskrenu sućut kraljevskoj obitelji, cijelom Ujedinjenom Kraljevstvu i Commonwealthu zbog ovog nenadoknadivog gubitka. Naše misli i molitve su s vama", poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je izraze sućuti kralju Charlesu nakon "nenadoknadivog gubitka" kraljice Elizabete II.

U poruci kralju, Putin je rekao da kraljica "s pravom uživa ljubav i poštovanje svojih podanika, kao i autoritet na svjetskoj pozornici".