197. je dan rata. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u srijedu da su kijevske snage ponovno zauzele nekoliko mjesta u regiji Harkiv

Tijek događanja pratite iz minute u minutu:

10:05 Pola ruskog grada Belgoroda ostalo je bez struje. Nagađa se da je grad bez struje nakon ukrajinskog napada. Grad se inače nalazi blizu ukrajinske granice.

Belgorod je i ranije bio meta napada od početka ruske invazije na Ukrajinu, podsjeća Sky News. Do ovoga dolazi u jeku ukrajinskog protunapada na ruske snage na istoku zemlje.

Half of Belgorod is left without electricity after what appears to be a Ukrainian attack on its central electricity distribution station pic.twitter.com/vJM9mr6bQZ