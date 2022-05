Utorak je 69. dan rata u Ukrajini. Agonija zarobljenih civila u Azovstalu se nastavlja. U ponedjeljak nije bilo evakuacije, granatirano je više ukrajinskih gradova.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

8:00 "Prema zadnjim izvještajima, vjerujemo kako će Rusija pokušati aneksirati Donjeck i Lugansk", rekao je Michael Carpenter, američki predstavnik u OSCE-u, piše BBC.

7:33 Guverner Luganske oblasti Serhij Gaidai misli da će intenzivirati napade, koristiti teško naoružanje kako bi uništili sve pred sobom. Kaže da je to dio plana "spaljene zemlje", kako bi se došlo do pobjede do Dana pobjede, prenosu Kyiv Independent.

⚡️Governor: Russia likely to intensify shelling of Luhansk Oblast on May 9.



Luhansk Oblast Governor Serhiy Gaidai said the plans are part of Russia’s “scorched earth” strategy to squeeze out a win by Victory Day, celebrated every year in Moscow.