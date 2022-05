Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je u nedjelju da je izdajnik svaki zastupnik u Hrvatskom saboru koji će glasati za primanje Finske i Švedske u NATO prije promjene izbornog zakona u BiH.

Milanović je već nekoliko puta rekao da je protiv primanja Finske i Švedske u Sjevernoatlanski savez ako se ne promijeni izborni zakon koji brojnijim Bošnjacima omogućuje da preglasaju Hrvate u susjednoj državi.

Govoreći u Varaždinu, gdje je bio na proslavi Međunarodnog praznika rada, Milanović je novinarima izjavio da Hrvatska ima "povijesnu prigodu" da se izbori za bosanskohercegovačke Hrvate, što je ujedno i "hrvatski interes, a ne obijesna želja".

"Tko bude glasao drukčije (za primanje Švedske i Finske u NATO) ja ću ga nazvati izdajnikom. I svakog tko popije kavu s njim ili s njom nazvat ću izdajnikom. Nema druge", rekao je Milanović.

"Kada bih govorio uspavljivački kao Plenković - udbina škola iz Kumrovca - onda me nitko ne bi slušao. Ovako ja na sebe preuzimam teret da budem grozan, da me ljudi mrze, da me gađaju jajima, da mi fućkaju jer se borim za pravednu stvar. To je moja dužnost, ja sam predsjednik i vrhovni zapovjednik", dodao je.