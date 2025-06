Ratari u Podravini očajni, ove životinje im stvaraju sve veće probleme: "Preskaču ogradu, grizu stabla..."

Zbog napada divljih svinja i jelenske divljači, Luka Bakšaj iz Domaja u Podravini po treći je put zasijao kukuruz na istoj parceli.

"Dan dva nakon sjetve divlje svinje dolaze i svježe sjeme posijano vade van. Tona kukuruza je po 150 eura, znači nekih 2000 eura na parceli mi je čisti gubitak. Divljač i u jesen dolazi, kad je kukuruz u mliječnoj zriobi, kad im je najslađe. Onda ga jeleni pasu i onda su još veće štete", prepričava.

Divljač hara i na susjednoj parceli Stjepana Juga koji je zasijao suncokret s nadom u dobar urod i sigurnu zaradu. "Kad krene suncokret u cvatnju kad krenu jeleni, to je katastrofa. Ni struja ih ne zaustavlja", kaže on.

Divljač uništava polja - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Bez rješenja je i Željko Hanžek iz Velike Mučne. Posljednja nada su mu lovačka društva. "Ograda je 1,40 metara. Srnjaki i visoka divljač to preskaču, uništavaju mi lješnjake, stabla grizu. Rekao sam lovačkom društvu koje je tu zaduženo, a oni kažu da ne smiju to pucati", objašnjava.

Sve aktivnosti u lovištu moraju slijediti pravila i zakone

"Lov je vezan uz važeću lovnogospodarsku osnovu koju mora imati svaki lovoovlaštenik. U slučaju da nema ugovor o lovozakupu, nema taj akt, a bez akta ne smije loviti. To se rješava na nivou županija i Ministarstva poljoprivrede", objašnjava Miljenko Kruc iz Lovačkog saveza Grada Zagreba.

Divljač uništava polja - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Neki ratari razmišljaju o odustajanju od proizvodnje i napuštanju zemlje koju su generacijama obrađivali. Jedan od njih je i Dean Ban iz Domaja. "Mislim da nema smisla više ni saditi. Noćas su opet bile i izvadile su kukuruz. Treba pojačati i stimulirati odstrel", smatra on.

Tražeći konkretne mjere, ratari su se obratili općinskom načelniku.

"Uglavnom dolaze, žale se na to, a prijava štete ide lovačkim društvima i savezu koji to rješavaju preko Ministarstva poljoprivrede. Najbolje rješenje je dodatni odstrel, a drugo je da se to konačno riješi zakup od površina koje su bez zakupnika", govori Vlado Bakšaj, načelnik Općine Sokolovac.

Da će njihove strepnje doprijeti do nadležnih, nada se i Josip Čakija iz Domaja koji je, kaže, tri puta sijao polje kukuruza: "U njega je uloženo pet tisuća eura po treći put", govori.

Dok čekaju reakciju institucija, ratari će i dalje zbrajati štete.