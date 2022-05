Rat u Ukrajini traje 68. dan. Ukrajina je objavila da je u ratu poginulo oko 23.800 ruskih vojnika. Evakuacija civila iz Mariupolja nije krenula u planirano vrijeme iako su se autobusi uputili u ponedjeljak rano ujutro.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

17:10 Njemački kancelar Olaf Scholz pozvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina da zaustavi rusku invaziju na Ukrajinu i "besmisleno ubijanje" koje se događa na terenu. Govoreći u ponedjeljak na tiskovnoj konferenciji u Berlinu s indijskim premijerom Narendrom Modijem, Scholz je rekao da je ono što je "važno postići bolju budućnost zajedno, ne vodeći ratove jedni protiv drugih, već omogućavajući gospodarski razvoj i zajednički razvoj". Scholz je pozvao Putina da "povuče svoje trupe iz Ukrajine", dodajući da se "granice ne smiju mijenjati korištenjem nasilja".



17:05 U ruskom granatiranju uništena je poznata škola u regiji Luhanks. Izgrađena prije više od 100 godina, gimnazija Lisičansk preživjela je dva svjetska rata i ruski napad 2014. Bila je jedna od 100 najboljih škola u Ukrajini, navodi Serhiy Haidai.

⚡️ Russian shelling destroys renowned school in Luhansk Oblast.



Built over 100 years ago, the Lysychansk Gymnasium school survived two world wars and Russia’s attack in 2014. It was one of top 100 schools in Ukraine, according to the regional governor Serhiy Haidai.